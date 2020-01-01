حال إلغاء الليجا | برشلونة يخسر ملايين حينما يتوج بالدوري الإسباني

ما الذي سيحدث لو قرر الاتحاد الإسباني تكرار تجربة بلجيكا؟

يواجه نادي برشلونة خطورة خسارة العديد من الأموال حال أُعلن تتويجه ببطولة الدوري الإسباني دون استكمال المنافسة.

الاتحاد البلجيكي أعلن انتهاء الدوري وتتويج كلوب بروج باللقب وهو ما انتقده رئيس الاتحاد الأوروبي.

وقالت صحيفة "ماركا" اللإسبانية إنّ إدارة برشلونة لا تتمنى هذا السيناريو لأنّه يعني خسارة العديد من الأموال تُقدر بالملايين، مما يؤثر سلبًا على اقتصاد النادي.

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وأوضحت أنّ البلوجرانا سوف يخوض 5 مباريات على أرضه في الجولات المتبقية، وعدم قيامه بذلك يعني خسارته 16.5 مليون يورو من التذاكر.

ولكن الخسارة الأكبر تكمن في عوائد البث التلفزيوني، فلن يحصل النادي الكتالوني على 166 مليون يورو دفعة واحدة.

الأمر لن ينعكس فقط على النادي ككل، ولكن على اللاعبين أيضًا الذين لن يحصلوا على مكافأة التتويج باللقب، مما يعني خسارة 20 مليون يورو.

جدير بالذكر أنّ رئيس الاتحاد الإسباني نفى تمامًا فكرة إلغاء النسخة الحالية من الليجا مؤكدًا رغبته إتمام البطولة حتى لو بنظام الدورة الرباعية وبدون حضور جماهيري.