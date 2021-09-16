حالة واحدة تطيح به .. مصير مينيزيس النهائي مع النصر

هل سيستمر مينيزيس مع النصر؟

حالة من عدم الرضا وانعدام الثقة داخل جدران نادي النصر، تجاه البرازيلي مانو مينيزيس، المدير الفني للفريق الأصفر، بسبب مستوى الفريق غير المقنع الذي قدمه خلال الفترة الماضية.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أكدت على أن إدارة مسلي آل معمر، تفكر جديًا في الاستغناء عن خدمات مينيزيس، بسبب عدم الاقتناع بما يقدمه الفريق الأصفر.

لماذا تفكر إدارة النصر في إقالة مينيزيس؟

وأكدت تقارير صحفية، على أن ملف إقالة مينيزيس على طاولة إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، بالرغم من الفوز على تراكتور سازي الإيراني، والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

التقارير أشارت إلى إمكانية اتخاذ قرار الإقالة في أي وقت، بسبب مستوى فريق النصر الهزيل في مباراة تراكتور الإيراني، وانتصاره بصعوبة، حيث كان من الممكن أن يتعادل في أي وقت.

النصر حقق الفوز على تراكتور بهدف دون رد في دور الـ16 بالبطولة القارية، في المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي على ملعب خليفة بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

ما هو مصير مينيزيس مع نادي النصر؟

وكشف وكيل اللاعبين فهد سارح، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن مصير مينيزيس مع نادي النصر، وذلك بعد انتشار أخبارًا حول إمكانية رحيله عن صفوف العالمي.

وكتب سارح تغريدة جاء فيها: "حسب ما وصلني والعهدة على الراوي، مانو مبدئيًا مكمّل عقده مع النصر، وحالة واحدة ممكن تحجز له رحلة للبرازيلي وهي الحصول على نتيجة سلبية في مباراة الاتحاد".

وتابع ساخرًا: "افتح المرمى يا وليد عبد الله عشان المصلحة العامة، وبتكسب دعوات أمّتين وليس أمة واحدة بس".

حسب ما وصلني و العهدة على الراوي :#مانو مبدئيًا مكمّل عقده مع #النصر ..



حالة وحدة ممكن تحجز له رحلة للبرازيل هي الحصول على نتيجة سلبية في مباراة #الاتحاد ..



افتح المرمى يا وليد عبدالله عشان المصلحة العامة و بتكسب دعوات أمّتين مو أمة وحدة بس 😂😂. pic.twitter.com/VwnEwpEY3u — فهد سارح (@fodeni_algrni) September 16, 2021

متى سيواجه النصر الاتحاد في كلاسيكو الكرة السعودية؟

ومن المقرر أن يواجه النصر نظيره الاتحاد مساء يوم السبت المقبل، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المباراة ستقام في تمام الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

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