حالة نادرة .. رابع الدوري الإنجليزي مهدد بالغياب عن دوري أبطال أوروبا

تذكير .. ليفربول الرابع حاليًا

ذكرت صحيفة ميرور البريطانية في تقرير صادر اليوم أن هناك احتمالية نادرة الحدوث من الممكن أن تحرم صاحب المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم

ووفقًا للقانون وكما هو الحال منذ عام 2018 يتأهل صاحب المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا، قبلها كان يتأهل عن طريق الملحق.

ولكن هذا العام وفي حالة نادرة من الممكن أن يغيب رابع الترتيب في البريميرليج عن منافسات دوري أبطال أوروبا بشكل عام سواء كان ذلك من خلال دور المجموعات أو حتى الأدوار التمهيدية.

ستكون هذه الحالة واردة في حال فاز فريقين خارج المربع الذهبي للبريميرليج ببطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وهو ما يمكن أن يحدث وفقًا للترتيب الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز.

وينص القانون على أنه لا يحق لأي دولة بالمشاركة بأكثر من 5 أندية في منافسات دوري أبطال أوروبا حتى لو كانت هذه البلد يتأهل الـ 4 الأوائل من دوريها إلى المسابقة.

وفي حالة فاز تشيلسي صاحب المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حاليًا بلقب دوري أبطال أوروبا وفاز آرسنال صاحب المركز العاشر بالدوري الأوروبي ستكون المشكلة.

حيث أن حامل اللقب في دوري الأبطال والدوري الأوروبي يتأهلان مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا، وفي هذه الحالة لكي لا يشارك البريميرليج بأكثر من 5 أندية في مجموعات أعرق المسابقات الأوروبية سيتم التأهل لأول 3 أندية فقط.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2021 والقنوات الناقلة

يذكر أنه في الوقت الحالي يحتل ليفربول المركز الرابع على سلم ترتيب البريميرليج برصيد 40 نقطة، وهو ما سيكون صدمة كبرى لو انتهى الموسم والريدز في نفس الترتيب وتحققت هذه الفرضية.