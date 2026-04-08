حافلة لاعبي أتلتيكو مدريد تتعرض مرة أخرى للرشق بالحجارة بالقرب من كامب نو؛ سيميوني يرد على الفور

تسود أجواء صاخبة في الفترة التي تسبق مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد. وتُظهر لقطات بثتها قناة «كاروسيل ديبورتيفو» مساء الأربعاء أن حافلة لاعبي الفريق الزائر القادم من مدريد تعرضت لصيحات استهجان شديدة عند وصولها إلى ملعب «سبوتيفاي كامب نو».

وبحسب ما ورد، تحطمت نافذتان في حافلة أتلتيكو، بالضبط على الجانب الذي كان يجلس فيه المدرب دييغو سيميوني. لا يمكن ملاحظة ذلك بوضوح في اللقطات، لكن يمكن سماع صوت انفجار قوي، على الأرجح من حجر تم إلقائه.

في أوائل مارس، تعرضت حافلة لاعبي أتلتيكو أيضًا لهجوم بالحجارة من قبل مشجعي برشلونة الغاضبين. حدث ذلك قبل مباراة نصف النهائي بين الفريقين العملاقين في كأس الملك.

فاز أتلتيكو في مباراة الذهاب من البطولة بنتيجة 4-0. عاد برشلونة بقوة على أرضه، لكن الفوز 3-0 لم يكن كافياً للوصول إلى نهائي كأس الملك.

سارع سيميوني إلى الرد على الحادث في وسائل الإعلام الإسبانية. "المجتمع لم يتغير. لا يمكننا تغيير شيء. هذا ليس استثناءً. هذا ما يحدث عادةً عندما نأتي إلى برشلونة"، كما قال مدرب أتلتيكو بحسرة.

يواجه برشلونة أتلتيكو مساء الأربعاء في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على أن تقام مباراة الإياب في مدريد يوم الثلاثاء المقبل. وكان الكتالونيون قد فازوا في نهاية الأسبوع الماضي في الدوري الإسباني بنتيجة 1-2 على فريق سيميوني، حيث سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف الفوز في الدقيقة 87.