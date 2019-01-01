حازم إمام يلمح لرحيله عن الزمالك

الزمالك يستعد لمراحل حسم الدوري المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

ألمح حازم إمام، ظهير أيمن نادي الزمالك، للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عن صفوف القلعة البيضاء ببعض الكلمات.

ويحمل حازم إمام شارة قيادة نادي الزمالك، حيث هو من ناشيء النادي الأبيض، حيث لعب للفريق في مختلف المراحل العمرية.

ونشر حازم إمام صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقًا عليها ببعض الكلمات التي توحي برحيله.

وقال إمام معلقًا على الصورة التي ظهرت باللونين الأبيض والأسود: "24 سنة داخل جدران أعظم نادي.. شكرًا للجميع" ملمحًا لرحيله في فترة الانتقالات الصيفية.

إقرأ أيضًا - رئيس الزمالك يهاجم الإسماعيلي ومحمد إبراهيم وفرصة لكهربا للعودة

وتلقى حازم إمام أكثر من عرض خلال فترة الانتقالات الصيفية ولكن الأقرب لضمه هو فريق الاتحاد السكندري لتدعيم الجبهة اليمنى.