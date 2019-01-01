حازم إمام يكتفي بالجري في مران الزمالك قبل السفر إلى تونس

مواجهة قوية بين الزمالك والنجم الساحلي الأحد المقبل

عبده الليثي فيسبوك تويتر

اكتفى حازم إمام، قائد نادي الزمالك وظهيره الأيمن، بالجري في مران الفريق اليوم استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي المقرر لها الأحد.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره النجم الساحلي، في إياب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية، الأحد المقبل، على الملعب "الأوليمبي" بسوسة.

ولم يشارك حازم إمام في المران الجماعي بسبب الإصابة التي لحقت به في عضلة السمانة مؤخرًا، مما أبعدته عن مباريات الزمالك.

وأشارت التقارير أن إمام كان من المرجح أن يبدأ مباراة النجم الساحلي ضمن التشكيل الأساسي، ولكن الإصابة أدخلت القلق للجهاز الفني.

ويعلن الزمالك اليوم الخميس قائمة الزمالك المسافرة إلى تونس لخوض مواجهة النجم الساحلي، الأحد المقبل، من أجل الصعود للنهائي.

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وكان الزمالك قد حقق الفوز على النجم الساحلي في ذهاب نصف النهائي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "برج العرب".