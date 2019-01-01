حارس يونايتد السابق: دي خيا يمتلك عقلية مميزة

أندرياس لينديجارد حارس مانشستر يونايتد السابق وبيرنلي الحالي يشيد بديفيد دي خيا وعقليته في التعامل مع الضغوط والمشاكل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد أندرياس لينديجارد حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد السابق والحالي لفريق بيرنلي بالإسباني ديفيد دي خيا وما يقدمه مع الشياطين الحمر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لينديجارد وأكد خلالها على تمتع دي خيا بعقلية مميزة تساعده كثيرًا في تجاوز مشاكل عديدة يقابلها..

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وقال لينديجارد: “دي خيا كان حارسًا عالميًا منذ أن وصل إلى إنجلترا، وكان أول انطباع لنا عنه أنه شاب لكن لديه موهبة كبيرة للغاية".

وأضاف: "أكبر العقبات التي واجهته في البداية هي التأقلم، وجعل الجميع يحترمه سواء زملائه أو الإعلام أو المشجعين، لكنه تمتع بقوة عقلية كبيرة ساعدته على ذلك".

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واختتم: "قوته العقلية الكبيرة هي ما جعلته يمر من موسمه الأول ليصبح ما هو عليه في الوقت الحالي، ذلك بالإضافة لقوة الشخصية".

جدير بالذكر أن لينديجارد كان قد لعب رفقة دي خيا لعدة مواسم في مانشستر يونايتد قبل أن يرحل لوست بروميتش في 2015.