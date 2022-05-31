حارس يجد الحل .. تصغير المرمى أفضل وسيلة لتجنب استقبال الأهداف!

حل غير شرعي للمحافظة على الشباك..

شهدت لعبة كرة القدم حوادث غريبة متعلقة بالقوانين الخاصة بممارسة الرياضة نفسها أو بأشياء أخرى خارج الملعب.

لكن في حادثة ربما تكون هي الأولى من نوعها، فإن الملاعب النرويجية استقبلت طريقة جديدة للغش في المباريات.

حيث تم اتهام الحارس باتريك جونارسون، الذي يلعب مع نادي "Viking FK" النرويجي، بتصغير حجم المرمى من خلال طريقة معينة يستخدمها باستمرار.

وكشفت صحيفة "افتنبوستن" النرويجية أن الحارس الأيسلندي باتريك جونارسون، قلص حجم مرماه 15 أو 20 سنتيمترًا.

وأوضحت أن حيلة الحارس يتم استخدامها فقط في المباريات التي تلعب على أرض فريقه في بطولة الدوري.

حيث تم تسريب فيديو لوسائل الإعلام، لوحظ فيه كيف ينتظر حارس المرمى إلى وقت معين، ثم يرفع العارضة بيده ليضعها في مكان أقرب للأخرى، ويقوم بنفس الفعل مع العارضة العكسية.

وبحسب القانون العاشر من قوانين لعبة كرة القدم، فإن المرمى يتكون من قائمين عموديين كل منهما يبلغ طوله (2.44 مترًا) وعارضة أفقية يبلغ طولها (7.32 مترًا).

لكن يبدو وأن الحارس الأيسلندي باتريك جونارسون، لا يرضى بتلك الحسابات، وهو ما جعله يبحث عن طريقة غير شرعية ليكتسب بها مسافة صغيرة قد تساعده على نظافة شباكه.

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