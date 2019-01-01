حارس نابولي السابق يدعم انضمام ساري ليوفنتوس

بيبي رينا حارس مرمى فريق نابولي السابق وميلان الحالي يؤكد دعمه لانضمام ماوريزيو ساري لنادي يوفنتوس في الموسم المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد بيبي رينا حارس مرمى فريق نابولي السابق وميلان الحالي أنه يدعم فكرة انضمام المدرب ماوريزيو ساري ليوفنتوس في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها رينا لصالح "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أنه لم يكن ليتخيل مثل ذلك الأمر قبل عامين من الآن عندما كانا يعملان معًا في نابولي.

وقال رينا: "قبل عامين من الآن كان مثل ذلك الأمر ليكون صادمًا وصعب أن أفهمه، لكننا سنرى ما الذي سيحدث في المستقبل".

وأضاف: "جماهير نابولي بكل تأكيد لن تحب لمثل ذلك الأمر أن يحدث، لكنهم في نابولي يعلمون كيف أن ساري جيدًا وأنه يقدم كرة قدم حقيقة، هو يعيش ويتنفس كرة القدم 24 ساعة في اليوم".

وأكمل: "ربما لم يحقق ساري بطولات هناك في نابولي عندما عملنا معًا، لكنني أشعر بفخر كبير لما حققناه معًا في تلك الفترة".

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد أكدت اقتراب ساري بشكل كبير من الرحيل عن تشيلسي وتدريب يوفنتوس في الموسم المقبل بعد رحيل أليجري.