حارس مرمى مانشستر يونايتد يتعرض لحادث سيارة

واللامبورجيني تحطمت بالكامل

استيقظ عشاق مانشستر يونايتد صباح اليوم الإثنين، على خبر مفزع، بتعرض الحارس الأرجنتيني سيرجيو روميرو لحادث سيارة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعض الصور للحادث، الذي بدا مروعًا بالنظر إلى شكل سيارته البيضاء، التي بالكاد لن تصلح مرة أخرى للاستخدام.

وأظهرت الصور حجم المأساة التي تعرض لها الحارس الأرجنتيني، بانحراف السيارة، لتتجاوز السياج الحديدي على الجانب الأيسر للطريق.

ومن حُسن الحظ، لم يُصاب صاحب الـ32 عامًا بأذى، بتأكيد النادي أنه بخير، بجانب ظهوره في جزء من الصور، وهو يتحدث في الهاتف المحمول.

من جانبها، قالت صحيفة "ديلي ميل"، إن حارس مانشستر يونايتد نجا بأعجوبة من الحادث، لكن في المقابل تكبد خسارة تُقدر بنحو 170.000 جنيه إسترليني، قيمة سيارته اللامبورجيني.

ووقع الحادث بالسيارة التي اشتراها عام 2017، بالقرب من قاعدة تدريب النادي "كارينجتون".

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وانتقل الدولي الأرجنتيني إلى يونايتد عام 2015 قادمًا من سامبدوريا الإيطالي، وطوال هذه الفترة، لعب مع الفريق 53 مباراة في مختلف المسابقات.

ويصنف على أنه حارس النادي الثاني بعد دي خيا، ومنذ بداية هذا الموسم، لم يحصل على فرصة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن في المقابل، لعب 4 مباريات في اليوربا ليج وثلاثة في كأس الاتحاد الإنجليزي ومباراتين في كأس كاراباو.