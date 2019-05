حارس مانشستر سيتي ينفي علاقته بناشط سياسي

نفى إيدرسون مورايس، حارس مرمى مانشستر سيتي، وجود أي علاقة تربطه بالناشط اليمني البريطاني، تومي روبينسون، بعد انتشار صورة تجمع الثنائي.

روبينسون أحد الناشطين اليمنين في إنجلترا والذي يواجه عقوبة السجن لمدة عامين في قضية لا تزال مستمرة في المحكمة.

وظهرت صورة مع تومي وإيدرسون والتي تداولها المستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشيرين إلى أنّ الحارس البرازيلي يدعّم الموقف السياسي لروبينسون.

وردّ مورايس على الصورة بقوله: "أنا لا أعرف من هذا الشخص وبالطبع لا أدعم رأيه أو مواقفه. هو مجرد شخص طلب التقاط صورة معي ووافقت. توقفوا عن نشر الأكاذيب".

"People have made me aware of who this guy is. I definitely not support this guy or his ideas. He just stopped me for a picture. I had no idea who he was" (do not be a liar) https://t.co/IkjTOUmcfE