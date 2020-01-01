حارس ليفربول: هذا هو سبب صعود أتلتيكو مدريد

أدريان حارس مرمى فريق ليفربول يشيد بنظيره يان أوبلاك ويؤكد أنه السبب في صعود أتلتيكو مدريد لدور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.

أشاد الحارس أدريان نجم فريق ليفربول بنظيره يان أوبلاك لاعب أتلتيكو مدريد وبالمستويات التي قدمها الفريق رفقة النادي الإسباني في السنوات الماضية.

جاء هذا في تصريحات خاصة أدلى بها لـ"دازن" وأكد خلالها أن أوبلاك كان السبب الرئيسي في صعود أتلتيكو مدريد لدور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.

وقال أدريان: "في الأيام الأولى تشعر بمرار الهزيمة في حلقك، ولا تتقبل الأمر بشكل كامل، لقد كانت مباراة سيطرنا عليها وكنا وسط جماهيرنا".

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وأضاف: "أفضل لاعب في تلك المباراة كان أوبلاك دون شك، وفي النهاية أتلتيكو مدريد قدموا كرة القدم الخاصة بهم وفازوا علينا في الذهاب والإياب واستحقوا التأهل".

وأكمل عن بدايته مع ليفربول: "لم تكن متوقعة ولم أعرف أنني سأشارك بسبب إصابة أليسون، قمت فورًا بكل حماس عندما أشار لي الطبيب بذلك".

وأردف: "استقبال الجماهير كان رائعًا للغاية، الجميع وقف وصفق لذلك الشخص الذي سيستبدل واحد من أفضل لاعبيهم في الموسم الماضي، هي قصة جميلة لبدايتي مع الفريق".

جدير بالذكر أن أدريان كان قد تلقى الكثير من اللوم بسبب تلك الخسارة أمام أتلتيكو مدريد والتي أخرجت ليفربول مبكرًا من سباق دوري أبطال أوروبا.