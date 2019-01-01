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كأس آسيا

حارس قطر: رغم تأهلنا - كان لدينا الإصرار للفوز على السعودية

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سعد الدوسري حارس قطر يتحدث عن الخروج من الثلاث مباريات بشباك نظيفة

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد سعد الدوسري، حارس مرمى منتخب قطر، على أن منتخب بلاده ظهر بمستوى طيب خلال المباريات السابقة بكأس أمم آسيا، خاصة في مباراة السعودية.

المنتخب القطري فاز على نظيره السعودي بهدفين دون رد، في الجولة الختامية ضمن منافسات المجموعة السادسة، بكأس أمم آسيا 2019 المقامة بالإمارات.

الدوسري قال خلال تصريحات لقناة "بي إن سبورت" القطرية: "كان لدينا روح وإصرار لتحقيق الفوز على السعودية، بالرغم من التأهل لدور الـ16 بالبطولة القارية".

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حارس قطر أشاد بمستوى زملائه، حيث قال: "الشباب تعاونوا مع المدرب الذي لم يصر معنا، وتمكنا من تحقيق الفوز على المنتخب السعودي".

سعد الدوسري تابع: "هذه هي المباراة الثالثة على التوالي التي لم نستقبل أهداف، وهذا مجهود المدرب والمدافعين، بعد العمل الكبير لهم الفترة الماضية".

المنتخب القطري سيواجه نظيره العراقي في دور الـ16 ضمن منافسات كأس آسيا، بعد التأهل متصدرًا للمجموعة الخامسة.

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