النتائج المباشرة
كأس آسيا

حارس عمان لـ"جول": نحتاج للدعم الجماهيري للتأهل بكأس آسيا

التعليقات()
©Getty Images
فايز الرشيدي حارس عمان، يؤكد أن منتخب بلاده قادر على التأهل بكأس آسيا

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

رفض فايز الرشيدي، حارس مرمى المنتخب العماني، التعليق على المستوى التحكيمي خلال مباراة منتخب بلاده أمام اليابان في كأس أمم آسيا.

المنتخب العماني خسر من نظيره الياباني بهدف دون رد، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة السادسة بكأس أمم آسيا 2019 في الإمارات.

الرشيدي قال خلال تصريحات خاصة لـ"جول" عقب المباراة: "لن أتحدث عن الأخطاء التحكيمية، فهناك مختصين بالتحكيم وقادرين على متابعة المباراة وكل شيء واضح".

اختيارات المحررين

حارس عمان تابع: "طموحنا لم يكن المنافس على أفضل ثوالث، ولكن خسرنا المباراة الأولى بالرغم من أننا قدمنا أداء جيد".

فايز الرشيدي أردف: "بالرغم من تقديم مستوى رائع، ولكن هذا حال كرة القدم إذا لم تسجل تستقبل الأهداف وتخسر المباراة".

وتحدث حارس المنتخب العماني عن مستقبل منتخب بلاده في البطولة، حيث قال: "خسرنا بهدف من اليابان ومازالت البطولة في الملعب، وقادرين على تحقيق الفوز والتأهل في المباراة القادمة".

واختتم فايز الرشيدي تصريحاته قائلًا: "أشكر الجماهير وكانوا هما رقم واحد في مباراة اليوم، وأتمنى مساندتهم في المباراة القادمة، وسنسعى لتحقيق الانتصار خلال اللقاء المقبل".

ويلعب المنتخب العماني أمام نظيره التركمنستاني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، حيث يسعى لتحقيق الانتصار، على أمل الصعود ضمن أفضل ثوالث.

الموضوع التالي:
كأس آسيا - كوبر يقود أوزبكستان للتأهل بفوزٍ كبير على تركمنستان
الموضوع التالي:
رسميًا - الأهلي المصري يتعاقد مع حمدي فتحي
الموضوع التالي:
سعد سهيل لـ"جول": الحكم لم يوفق في قراراته والحظ لم يكن حليفنا
الموضوع التالي:
مانشيني يشجع ميلان على ضم سينسي
الموضوع التالي:
برشلونة ينشر تشكيلًا خاطئًا لمباراة إيبار
إغلاق