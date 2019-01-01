حارس ريال مدريد يقترب من مد إعارته في ليجانيس

أندري لونين يقترب من تمديد إعارته مع فريق ليجانيس من ريال مدريد لموسم إضافي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن الحارس الأوكراني أندري لونين حارس مرمى فريق ريال مدريد المعار لليجانيس يقترب من تمديد إعارته.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن عودة اللاعب في الوقت الحالي لريال مدريد تعد شبه مستحيلة، رغم مستوياته الطبية.

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وذكرت الصحيفة أن اللاعب لا يمانع البقاء في صفوف ليجانيس لموسمًا إضافيًا خاصة بعد أن أشاد به المدير الفني للفريق ماوريزيو بيليجرينو مؤخرًا في أكثر من مناسبة.

وأعرب بيليجرينو مؤخرًاعن إعجابه الكبير بأندري لونين، وأكد في تصريحات صحفية أنه قد يصعده للفريق الأول خلال الموسم المقبل لو بقي مع الفريق.

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ويملك ريال مدريد في الوقت الحالي كل من الكوستاريكي كيلور نافاس والبلجيكي تيبو كورتوا، مما يجعل من مشاركة لونين مع الملكي محل شك كبير لو عاد في الصيف.

جدير بالذكر أن لونين كان قد انضم لريال مدريد في الصيف الماضي مقابل 8 مليون يورو، لكنه فقد مكانه في قائمة الفريق الأول مع قدوم كورتوا ووجود كل من نافاس ولوكا زيدان.