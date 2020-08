حارس برينتفورد يحرم بن رحمة من الدوري الإنجليزي ويهدي فولهام الصعود

فقد برينتفورد فرصة الوصول إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الخسارة في نهائي ملحق الصعود أمام فولهام بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب ويمبلي.

وأنهى برينتفورد دوري الدرجة الأولى في المركز الثالث برصيد 81 نقطة بعدما كان على وشك التأهل مباشرةً من المركز الثاني، ليضطر إلى لعب الملحق والذي فاز فيه على كارديف سيتي في نصف النهائي.

رحلة برينتفورد كانت مميزة واستثنائية نظرًا لكرة القدم الممتعة التي يقدمها الفريق طوال الموسم، غير أن فولهام ببعض من الواقعية تمكن من خطف بطاقة التأهل للبريميرليج.

المباراة في وقتها الأصلي شهدت تحفظًا من قبل كلا الفريقين، فلم تشهد الكثير من الفرص بل على العكس بدا الحذر واضحًا على الطرفين لتنتهي التسعين دقيقة الأولى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

لجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي وخلاله استمر التحفظ، بيد أن الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول شهدت اهتزاز الشباك أخيرًا عبر جو بريان من ركلة حرة ذكية للغاية استغل فيها تقدم الحارس رايا في خطأ ساذج للغاية من حامي عرين برينتفورد.

هذا هو الهدف الرابع لفولهام من ركلة حرة مباشرة هذا الموسم في البريميرشيب، وجميع هذه الأهداف أتت في آخر 5 مباريات، لتكون كتيبة سكوت باركر هي ثالث أكثر فريق على مستوى إنجلترا تسجيلًا للركلات الحرة بعد مانشستر سيتي وهال سيتي.

4 - Including play-offs, have scored four Championship goals via direct free-kicks this season, all coming in their last five matches; only Hull City & Man City (both five) have more league goals via direct free-kicks in 's top four tiers in 2019-20. Source. #BREFUL pic.twitter.com/mfYihb2mFp