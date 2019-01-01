حارس برشلونة يُثير الغموض حول مستقبل دي ليخت

كشف حارس مرمى برشلونة ياسبر سيليسين، عما دار بينه وبين مواطنه الشاب ماتياس دي ليخت، الذي كان على رأس قائمة المطلوبين في الميركاتو الصيفي، لتدعيم خط الدفاع بعد المستوى غير المطمئن الذي ظهر عليه مدافعي البرسا الموسم المنقضي.

واقترن اسم صاحب الـ19 عامًا بالبلو جرانا، على اعتبار أن المدرب ارنستو فالفيردي يرغب في التخلص من صداع هشاشة الخط الخلفي، متمثلة في تقدم جيرار بيكيه في السن، ولعنة الإصابات التي لم ينجو منها صامويل أوميتيتي وتوماس فيرمايلين، مع تذبذب مستوى كليمونت لينجليه.

لكن في الأسابيع والأيام القليلة الماضية، تبدلت الروايات المنتشرة حول مستقبل قائد أياكس، بحجة أن وكيل أعماله يساوم مسؤولي البرسا للحصول على "عمولة" وراتب أكبر لموكله، لا سيما بعد ارتفاع قيمته السوقية مع عروضه الرائعة في حملة بطل الإيرديفيسي في دوري الأبطال.

من جانبه، بصم حارس برشلونة ياسبر سيليسين بشكل غير مباشر على صحة الأنباء المتداولة عن احتمال تغير وجهة دي ليخت من "كامب نو" إلى "مسرح الأحلام" أو "حديقة الأمراء"، مكتفيًا بالإشارة إلى أنه تحدث مع المطلوب في دفاع البرسا حول مستقبله، دون أن يعطي ولو حتى تلميحات بأن زميله يُفضل عرض برشلونة على بقية العروض.

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🏌️‍♂️ كرة جولف ✔️



ريكي بويج، لاعب برشلونة الصاعد بقوة يستعرض مهاراته بطريقة خاصة جدًا 👌



(🎥:IG\riquipuig) pic.twitter.com/ofXaiO6VCz — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 8, 2019

وقال حارس مرمى أياكس السابق لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتلونية "لقد جلست مع دي ليخت وتحدثت معه عن مستقبله، لكن كما فعلت مع دي يونج، أخبرته بأنني لن أضغط عليه في قراره، إن دي ليخت فتى جيد ويعرف ما ينبغي القيام به".

وأضاف "تحدثت معه باستفاضة، لكني أخبرته بأنني لا شأن لي بقراره، بالنسبة لي، لم أتحدث إلا عن الأشياء الجيدة في برشلونة، لأنني قضيت وقتًا سعيدًا مع النادي، ما أستطيع قوله أنه برغم صغر سنه، إلا أنه يملك العديد من المميزات".

والمعروف أن الحارس الهولندي يستعد لمغادرة برشلونة، لحاجته للذهاب لنادٍ يعتمد عليه بصفة مستمرة، بدلاً من الجلوس على مقاعد البدلاء على طول الخط للعملاق الألماني تير شتيجن.