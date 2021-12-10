حارس الفيحاء يحرم الهلال من نقطتين .. التعادل يحسم المباراة

حسم التعادل السلبي دون أهداف مواجهة الهلال والفيحاء، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مع مرور دقيقتين فقط من عمر المباراة، تألق حارس الفيحاء ستويكوفيتش أمام ضربة رأسية من الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ حارس مرمى الزعيم، وأخرج الكرة من تحت العارضة.

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وتجدد تألق حارس الفيحاء في الدقيقة 26، لكن هذه المرة أمام انفراد المالي موسى ماريجا، بعدما استلم بينية رائعة من محمد كنو، لكن ستويكوفيتش، أخرج الكرة إلى ضربة ركنية بقدمه.

قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة، تراجع حكم المباراة عن احتساب ضربة جزاء، لصالح الهلال، كان قد احتسبها بداعي عرضلة جوميس داخل المنطقة.

حارس الفيحاء كان نجم الـ45 دقيقة الأول، وحال دون انتهاء الشوط بتقدم للزعيم، بعدما تألق وتصدى لتسديدة صاروخية بأقدام سالم الدوسري من خارج منطقة الجزاء.

وقبل نهاية المباراة بتسع دقائق، تواصل تألق ستويكوفيتش وتصدى ببراعة كبيرة أمام تسديدة بعيدة المدى بأقدام بافيتمبي جوميس.

هذا التعادل رفع رصيد الزعيم إلى النقطة 21 في المركز الرابع، فيما يأتي الفيحاء بالمركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة.