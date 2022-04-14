حارس الاستقلال: هجوم الهلال ليس خارقًا .. ويشبه مانشستر سيتي

يرى رستم يتيموف، حارس مرمى فريق نادي استقلال دوشنبه الطاجيكي، أنه لا يوجد شيء خارج في هجوم فريق نادي الهلال، متحدثًا عن حظوظ فريقه في تلك المواجهة.

الهلال سيواجه استقلال دوشنبه بالجولة الثالثة، ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا، مساء غدٍ الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز" بالعاصمة السعودية الرياض.

وبعد سؤال يتيموف عن الأمر الذي قد يجعله خائف من هجوم الهلال، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، وصف حارس استقلال دوشنبه هجوم الزعيم بأنه ليس خارقًا.

يتيموف قال: "لا يوجد شيء خارق للطبيعة في مهاجمي الهلال، فهذه مباراة كرة قدم وسنعمل على المحافظة على شباكنا في لقاء الغد".

وتحدث حارس مرمى الاستقلال الإيراني عن الهلال، حيث قال: "نواجه فريقًا ممتازًا وقويًا وهذا ليس بسر، ولديه أجنحة على مستوى عال".

واختتم حارس مرمى الفريق الطاجيكي تصريحاته قائلًا: "الهلال لديه أسلوب لعب يشابة مانشستر سيتي بإخراج الكرة من الدفاع للهجوم".

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ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من انتصارين على الشارقة الإماراتي والريان القطري، بينما يأتي الاستقلال في المركز الأخير بلا نقاط.