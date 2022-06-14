حارس أستراليا يسرق حارس بيرو في ركلات ترجيح الملحق المؤهل إلى كأس العالم

مكر أندرو ريدماين حارس مرمى منتخب أستراليا كان عاملًا مساعدًا في تأهل بلاده إلى كأس العالم 2022.

ارتدى أندرو ريدماين ثوب البطولة، وتصدر عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم، بعد أن نجح في حجز مقعد لمنتخب أستراليا في كأس العالم 2022.

جراهام أرنولد مدرب منتخب أستراليا استعان بخدمات ريدماين بدلًا من الحارس المخضرم مات رايان في الوقت المحتسب بدل من الضائع في مواجهة منتخب بيرو، في الملحق العالمي إلى كأس العالم 2022، ليتولى مهمة التصدي لركلات الترجيح.

ويعتبر ريدماين متخصصًا في التصدي لركلات الجزاء، حيث يتخذ نهجًا غير تقليدي بتقديم ما يشبه عروض الرقص على خط المرمى قبل تسديد المهاجمين.

عروض ريدماين الراقصة ساعدته في التصدي لركلة الجزاء التي نفذها أليكس فاليرا لاعب بيرو، ليحقق منتخب أستراليا الفوز بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ورغم تألق ريدماين، إلا أن الحارس الأسترالي لجأ إلى حيلة إضافية، لتقليل فرص بيدر جاييسي حارس مرمى بيرو في التصدي لتسديدات زملائه.

الحارس البيروفي تمكن بالفعل من التصدي للركلة الأولى التي نفذها مارتن بويل نجم أستراليا، بعد استعانته بورقة تعليمات ملفوفة على زجاجة المياه الخاصة به.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن ريدماين اكتشف الأمر، وقرر حرمان حارس مرمى بيرو من نقطة قوية، ونجح في خطف ورقة التعليمات ورميها بعيدًا.

وجاء ذلك بعد إحدى ركلات بيرو، حيث استغل ريدماين انشغال جاييسي بالاستعداد في مرماه، وتوجه إلى زجاجة حارس بيرو، وخطف الورقة وألقى بها خلف لوحة الإعلانات.

منتخب أستراليا، وبعد تأهله إلى كأس العالم 2022، فإنه سيلعب في المجموعة الرابعة، مع فرنسا والدنمارك وتونس.

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