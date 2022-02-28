حارس أبها: حركة "الخلطة"؟ رد على لاجامي الذي شتم والدتي

أوضح عبد الله الشمري حارس مرمى أبها سر قيامه بحركة "الخلطة" خلال مواجهة فريقه السابق "النصر"، والتي أثارت غضب واستياء الجمهور الأصفر كثيرًا.

الشمري كان أحد لاعبي النصر السابقين وقد رحل عنه عام 2017 واستقر به المطاف في أبها صيف 2020 بعد جولة في عدة أندية، وقد لعب 6 مباريات في الدوري السعودي هذا الموسم حافظ على نظافة مرماه مباراة واحدة واستقبل 9 أهداف.

ما الذي فعله حارس مرمى أبها أمام النصر؟

مباراة النصر وأبها شهدت إثارة بالغة امتدت حتى الدقائق الأخيرة، إذ حاول الفريقان الوصول لهدف الفوز حين كان التعادل مسيطرًا بنتيجة 1-1، حتى نجح فيسنت أبو بكر في إحراز الهدف القاتل عند الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

الشمري ذهب للاعبي النصر خلال احتفالهم بالهدف وأشار لهم بحركة "الخلطة" التي قام بها سالم الدوسري نجم الهلال احتفالًا بهدفه ضد النصر في مباراة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الأسبوع الماضي.

الحركة الاستفزازية أثارت غضب الجمهور النصراوي من اللاعب، خاصة أنه أحد أبناء النصر، وقد شن العديد منهم هجومًا لاذعًا ضده في السوشيال ميديا.

ماذا قال الشمري عن حركة "الخلطة" أمام النصر؟

أحمد الجدي مراسل قناة "أم بي سي" التقى باللاعب السعودي وسأله عن سر قيامه بتلك الحركة الاستفزازية، وقد بدأ الشمري حديثه بالتأكيد على حبه للنصر وجماهيره وقوة علاقته بهم، ومن ثم تقدم باعتذاره لهم عن تلك الحركة.

وأضاف مفسرًا ما فعله "النصر في قلبي وله فضل كبير علي ولا أقصد استفزاز جمهوره أبدًا، وأعتذر من الجمهور النصراوي".

تابع "ما فعلته كان ردًا مني على بعض لاعبي النصر وخاصة علي لاجامي الذي شتمني وسبني بأهلي ووالدتي".

"خاص"



عبدالله الشمري حارس أبها الحالي وحارس النصر سابقاً وحركة الخلطة في مباراة النصر وأبها:



• اعتذر لجماهير النصر عما حدث

• والنصر بيتي الأول

• وهذه الحركة ردة فعل على بعض اللاعبين وعلي لاجامي لشتمهم والديني pic.twitter.com/lQzmAYYaD8 — احمد الجدي (@ahmed_aljadi68) February 27, 2022

اقرأ أيضًا |

الاتحاد للجميع: لست في خطر .. أنا الخطر نفسه!

الفتة والقهوة وغيرهما .. أجانب ارتبطوا بعادات وأكلات الدول العربية

ورطة لاتحاد القدم .. خبير وقانوني يكشفان مفاجأة عن حكم ديربي الرياض