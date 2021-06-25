حارس إنتر الجديد قاتل لم يقض يومًا في السجن

إنتر الإيطالي ضم حارس كروتوني أليكس كورداز، لكن التاريخ يلاحق الحارس المخضرم.

تمكن نادي إنتر الإيطالي من التعاقد مع الحارس المخضرم أليكس كورداز قائد نادي كروتوني، في سعى إدارة "النيراتزوري" إلى تدعيم صفوفها قبل انطلاق الموسم الجديد

الإدارة الرياضية في نادي إنتر كانت تبحث عن حارس مخضرم ليشغل دور الحارس الثالث، وراهنت على كورداز، الذي نشأن في صفوف ناشئي "النيراتزوري" قبل أن يعود إليه بعد 17 موسمًا قضاها بعيدًا عنه.

تعاقد مثير للجدل

تعاقد إنتر مع كورداز أثار جدلًا واسعًا في إيطاليا، على خلفية القضايا التي كان متورطًا فيها خلال عام 2006، والتي كان معظمها متعلقًا بالقيادة تحت تأثير الكحول.

وحكم على كورداز بالسجن لمدة أربع سنوات في عام 2010، لكنه في نهاية المطاف لم يدخل إليه ولو يومًا واحدًا.

لماذا حكم على كورداز بالسجن؟

وكشف الصحفي الإيطالي باتريك كيندريك عن تفاصيل تلك القضية، حيث سبق وأن تم القبض على كورداز ثلاث مرات بسبب القيادة تحت تأثير الكحول، وتجاوز نسبة الكحوليات في دمه النسبة المحددة.

Alex Cordaz was 3 times over the limit for alcohol when he caused a car accident that killed his girlfriend in 2006. It took until 2010 for him to be sentenced to 4 years in prison, which was then upheld on appeal in 2013. As I as I can tell, he never served a day in prison pic.twitter.com/e0uO0ZRlEw — Patrick Kendrick (@patrickendrick) June 25, 2021

وتسبب كورداز في عام 2006 بمقتل صديقته في حادث سيارة، قبل أن يتم الحكم عليه في عام 2010 بالسجن لمدة أربع سنوات، وتم تأييد حكم القتل غير العمد في الاستئناف عام 2013، لكن الحارس لم يقض يومًا واحدًا في السجن.

ونشر كيندريك صورة لإحدى الصحف المحلية الإيطالية التي نشرت خبر تأييد حكم السجن لأربع سنوات بحق حارس إنتر الجديد.

اقرأ أيضًا