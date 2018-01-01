حارس أياكس: سعداء لمواجهة ريال مدريد في الأبطال

كيف تفاعل أياكس مع مواجهة ريال مدريد في ثمن نهائي التشامبيونزليج؟

أكد أندريه أونانا، حارس مرمى أياكس، أنّ لاعبو فريقه شعروا بالسعادة بعد وقوعهم ضد ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

أونانا تخرج في أكاديمية برشلونة قبل أن ينضم إلى أياكس الهولندي.

وقال الحارس الكاميروني في حوار مع صحيفة "ماركا" الإسبانية: "فرحنا بمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. نعلم أنّهم ليسوا في أفضل أحوالهم خلال الموسم الجاري ولكن ريال مدريد يظل دائمًا مرشحًا للفوز باللقب فبالتالي لدينا فرصة للتأهل وكذلك نواجه فريقًا كبيرًا".

وتابع: "كان من الأفضل لو خضنا لقاء الإياب على أرضنا ولكن في كل الأحوال ريال مدريد يظل خطيرًا سواء لعب على أرضه او بالخارج".

حارس اياكس نفى أنّ فريقه سيحاول تغيير طريقة اللعب أمام ريال مدريد موضحًا أنّ أي فريق لا يخسر لأن منافسه أفضل وإنما يخسر لخوفه من الهجوم وتهديد مرمى المنافس وبما أنّ الفريق الهولندي غير مرشح للتأهل فإنه لن يخاف أمام الملكي.

أونانا رفض أن يحسم الجدل بشأن إمكانية عودته لبرشلونة حال رحيل ياسبر سيليسين مؤكدًا أنّ كل شيء وله توقيته.

تهنئة ملكية 👑

نجوم مدريد يهنئون متابعيهم بأعياد الميلاد 🎄



( 🎥 : IG\realmadrid) pic.twitter.com/r8Nzz74uj5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 26, 2018

وواصل: "خسرنا منذ عامين الدوري الأوروبي بسبب قلة الخبرة، ولكن الآن لعبنا مباريات قوية أمام بايرن ميونخ وفي دوري ابطال أوروبا وأصبحنا أكثر خبرة، وكل مباراة ستكون فرصة للتعلم بصورة أكبر".

وأردف: "أكثر شيء يعجبني في ريال مدريد عقليتهم التي تبحث دائمًا عن الانتصار، فمثلا لم يقدموا موسمًا جيدًا في الدوري الإسباني العام الماضي ومع ذلك حصدوا دوري أبطال أوروبا.

واختتم: "ريال مدريد حصد الأبطال في 1998 في أياكس. أتمنى ألا يعودوا سعداء هذه المرة من هولندا ويغادروا مهزومين".

وكانت قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا أوقعت أياكس في مواجهة ريال مدريد.