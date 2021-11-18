حارسة إيران تقاضي الاتحاد الأردني بعد التشكيك في جنسها

أكدت تقارير صحفية، على أن زهرة كواديي، حارسة مرمى المنتخب الإيراني، قررت مقاضاة الاتحاد الأردني لكرة القدم، بعد أن تم التشكيك في جنسها خلال الفترة الماضية.

وكان الأمير حسين بن علي، قد نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، بها الخطاب المرسل من الاتحاد الأردني إلى نظيره الآسيوي، يطالب فيها بفتح التحقيق في جنس حارسة إيران. "اقرأ التفاصيل"

وأشار موقع "سبورت 24" الروسي إلى أن الحارسة الإيرانية قررت مقاضاة الاتحاد الأردني، بسبب الشكوى التي تم تقديمها إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بالتشكيك في جنسها.

وأضاف الموقع أن رفض الاتحاد الآسيوي لطلب نظيره الأردني بالتحقيق في الأمر، دفع الحارسة الإيراني لاتخاذ قرارًا بمقاضاة الجانب الأردني.

الحارسة قالت خلال تصريحات نقلتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا": "الهدف من مقاضاة الاتحاد الأردني، هو الحصول على رد اعتبار، واستعادة الكرامة، بسبب المشكلة التي أثاروها".

وأضافت الوكالة الإيرانية: "تم تأكيد شكوى الاتحاد الأردني ضد حارسة منتخب إيران، وهو الأمر الذي قد يدفع الاتحاد الآسيوي لتوقيع غرامة مالية ضد الجانب الأردني".

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يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قدم الإثباتات للاتحاد الأردني، التي تفيد بأن حارسة المنتخب الإيراني أنثى وليست ذكر كما شكك الجانب الأردني فيها، وهو الأمر الذي أثار الجدل.