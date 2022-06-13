حادث جديد في كرة القدم.. وفاة ضحية أشهر واقعة عنصرية في إيطاليا!

وفاة ضحية أشهر واقعة عنصرية في الدوري الإيطالي!

توفي أكيم أومولادي مهاجم تريفيزو السابق عن عمر يناهز 39 عامًا، ولم يتم الكشف عن أسباب الوفاة حتى الآن.

اللاعب النيجيري أومولادي تعرض للعنصرية بسبب لون بشرته خلال تواجده في الدوري الإيطالي الدرجة الثانية، حيث رفض جمهور نادي تريفيزو التواجد في المدرجات لوجوده في الفريق، ووجه له عبارات عنصرية.

قصة كفاح أومولادي ضد العنصرية

وشهدت الملاعب الإيطالية يوم لا ينسى عندما قام لاعبي فريق تريفيزو بالنزول إلى أرض الملعب في مباراتهم ضد فريق جنوى ووجوههم مطلية باللون الأسود، يحملون لافتة كُتب عليها "أكيم أومولادي كُلنا أنتَ" في رسالة دعم واضحة ضد الهتافات العنصرية التى كان يتعرض لها زميلهم.

وشهد اللقاء تسجيل أكيم هدفه الوحيد بقميص النادي في المباراة التى إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

خلال مسيرته المهنية، ارتدى أومولادي قمصان تورينو ونوفارا وريجيانا في إيطاليا، وأنهى مسيرته المهنية في صقلية.

وشهد اليوم انتصار تاريخي لمنتخب نيجيريا بالفوز على منتخب ساو تومي وبرينسيبي ب10 أهداف دون رد، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بساحل العاج.

احتضن ملعب أدرار بالمغرب، أول لقاء رسمي بين المنتخبين، وسجل فيكتور أوسيمين نجم منتخب نيجيريا ونادي نابولي أربع أهداف في المباراة.

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