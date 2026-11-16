"أحمق" .. الألعاب النارية تشعل غضبًا كبيرًا في أياكس بعد مباراة أساطير برشلونة!

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شابت مباراة الأساطير التي جمعت بين أياكس وبرشلونة، يوم الأحد، أحداث سلبية، إثر حادثة وقعت في المدرجات.

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وخلال المباراة، ألقيت ألعاب نارية ثقيلة من جهة مدرج "إف-سايد" باتجاه الخندق الذي كان يجلس فيه أشخاص، وفي تلك اللحظة كانت النتيجة (4-7) لصالح الضيوف الإسبان.

وذكر الصحفي يرون كابتاينس، عبر منصة (إكس)، "عند النتيجة 4-7 في مباراة الأساطير بين أياكس وبرشلونة، وجد أحد الحمقى أنه من الضروري أن يلقي قنبلة ألعاب نارية ضخمة من جهة مدرج إف-سايد باتجاه الخندق".

وأبدى الإعلامي اشمئزازه من الحادثة، التي كان بالقرب منها - بحسب قوله - عدد من العاملين، مضيفًا "مثير للإعجاب بالنسبة لمصوري الكاميرا والمصورين الفوتوغرافيين والمنظمين الذين يقفون ويجلسون في تلك المنطقة القريبة".

وختم قائلاً: "حتى مباراة خيرية مع بعض اللاعبين القدامى على أرض الملعب لا يمكن أن تمر على ما يبدو من دون تفتيش دقيق".

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ووقعت الحادثة في حدود الدقيقة الثمانين من اللعب. وليس معروفاً ما إذا كان هناك مصابون، فيما خسر أساطير أياكس في نهاية المطاف بنتيجة (4-7) أمام أساطير برشلونة، في المباراة الودية التي أقيمت إحياءً لذكرى يوهان كرويف، الذي كان له ماضٍ حافل لاعبًا ومدربًا مع كلا الناديين.

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وشارك مع أياكس، كلٌ من رافائيل فان دير فارت وفيسلي شنايدر وإدوين فان دير سار وكلاس-يان هونتيلار ويان ليتمان وباتريك كلويفرت.

أما من جانب برشلونة، فقد ظهر خافيير سافيولا، إريك أبيدال، رود هيسب، لودوفيك جيلي، كما شارك ليتمان وكلويفرت أيضاً لبعض الوقت مع الفريق الضيف.

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وبحسب رواية "تليجراف"، فقد أبدى نادي أياكس استياءه، ليبدأ التحقيق في تلك الواقعة على الفور.