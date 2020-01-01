حاجز منيع وبنّاء للهجمات .. ماذا قدم أحمد حجازي في انطلاقته مع الاتحاد السعودي؟

حجازي نجح في قيادة الاتحاد لتحقيق الانتصار على الأهلي في ديربي جدة.

انطلاقة مميزة وقوية للمدافع المصري أحمد حجازي، رفقة فريقه الجديد نادي الاتحاد، قدمها في مباراة ديربي جدة أمام الأهلي، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، فماذا قدم حجازي في هذه المباراة؟

وانتقل أحمد حجازي لصفوف فريق نادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، من أجل حل أزمة الدفاع في صفوف النمور.

ونجح حجازي في الظهور بشكل قوي، وحل أزمات الاتحاد الدفاعية، وخرج الفريق من المباراة بدون استقبال أهداف، بالرغم من الضغط الهجومي للأهلي من أجل تسجيل هدف لتقليص الفارق أو التعادل.

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ونستعرض سويًا بالأرقام، ما قدمه أحمد حجازي مع الاتحاد في مباراة ديربي جدة أمام الأهلي، مما جعله واحدًا من نجوم المباراة عن جدارة واستحقاق..

نجح حجازي خلال الـ90 دقيقة التي لعبها في ديربي جدة، في أن يستخلص الكرة من مهاجمي الأهلي 10 مرات، حيث ظهر كالحاجز المنيع أمام هجمات الراقي.

واعترض حجازي لهجمة خطيرة لفريق الأهلي، كما تدخل مرتين على مهاجمي المنافس ببراعة، حيث شارك في 7 التحامات أرضية، نجح في 4 منها، و6 التحامات هوائية نجح في 3 منها في الفوز بالكرة.

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وارتكب حجازي خطأين في المباراة، ولمس الكرة في 45 مناسبة، ومرر الكرة 26 مرة، منها 19 تمريرة صحيحة، بنسبة نجاح وصلت إلى 37%.

أكثر ما يميز حجازي، هو التمرير الطويل، وهو ما ظهر خلال المباراة، حيث مرر 7 كرات طولية، منها 2 جاءت بشكل صحيح، وسدد كرة وحيدة جاءت خارج المرمى، وراوغ لاعبي الأهلي مرتين بشكل ناجح.