حاتم كمال: السد جاهز للفوز على الخور وهدفنا لقب الدوري القطري

السد يسعى لتعزيز صدارته للدوري القطري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد حاتم كمال لاعب فريق نادي السد، على أن فريقه جاهز لمواجهة الخور المقبلة، والمقرر لها ضمن منافسات دوري نجوم قطر.

السد سيستضيف الخور مساء يوم السبت المقبل، بالجولة 16 ضمن منافسات دوري نجوم قطر، على ملعب جاسم بن حمد.

الأهلي يكشف عن قائمة الأجانب قبل مواجهة الوصل بكأس زايد

وقال حاتم خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "الفريق في أتم جاهزية ومعنويات اللاعبين عالية خاصة بعد الفوز بالبطولة الاسيوية والتي تعتبر أنجاز كبير في تاريخ الكرة القطرية".

محاولات ناجحة من ياسر الشهراني لنطق اسم كاريلو.🤣🤣🤣

(📽️: IG/18andrecarrillo) pic.twitter.com/TIlwVlCRYC — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 14, 2019

المنتخب القطري تمكن من تحقيق لقب كأس أمم آسيا 2019، بعد الفوز على اليابان في المباراة النهائية بثلاثة أهداف لهدف.

واختتم لاعب السد تصريحاته قائلًا: "هدفنا لقب بطولة الدوري والذي يعتبر هام جدا للزعيم وسنواجه فريق محترم وجيد وهو الخور وسيكون هدفنا الفوز والثلاث نقاط".

أبو ريدة يحدد شرطًا لضم المحترفين المصريين في قطر

السد يتصدر ترتيب فرق دوري نجوم قطر برصيد 38 نقطة، في حين يحتل الخور المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.