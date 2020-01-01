حاتم خيمي: النجاح في تنظيم السوبر الإسباني لم يكن مفاجئًا

رئيس الوحدة السابق يتحدث عن تنظيم كأس السوبر الإسباني في السعودية.

أكد حاتم خيمي، رئيس نادي الوحدة السعودي السابق، على أن نجاح تنظيم بطولة كأس السوبر الإسباني في السعودية، ليس بالأمر المفاجأة كما يردد البعض.

وأقيمت بطولة كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية، بمشاركة برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا، خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير الجاري.

وأشار خيمي خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن نجاح تنظيم كأس السوبر الإسباني، جاء نتائج تخطيط مسبق من جانب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، والذي آتى بثماره.

وتابع: "الأمير عبد العزيز بن تركي رئيس هيئة الرياضة واصل هذا العمل، بعد استضافة العديد من الفرق العالمية والبطولات الكبيرة، التي بدأت بالسوبر الإيطالي ثم الإسباني".

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وواصل: "ريال مدريد استحق لقب السوبر لما يملكه من لاعبين أصحاب خبرات تعودوا على اللعب في النهائيات، إضافة إلى وجود واحد من أفضل الحراس في العالم وهو تيبو كورتوا".

وأردف: " كورتوا كان له الدور الكبير في فوز فريقه بالكأس التي ضاعت من أتلتيكو مدريد، الذي لعب مباراة كبيرة وخسر بشق الأنفس أمام منافس قوي له اليد العليا في البطولات الكبرى".

وتوج ريال مدريد ببطولة كأس السوبر الإسباني، بعد التغلب على أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية، بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.