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يعتبر "جي جي جابرييل" هو أشهر الأسماء المغمورة في عالم كرة القدم، لماذا؟ لأنه موهبة استثنائية لم تظهر إلى النور بين الكبار حتى الآن، ولكن الجميع يعرف أن ذلك سيحدث قريبًا دون أدنى شك!

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مانشستر يونايتد قام بتفويت الفرصة بأن يظهر من خلاله موهبة فذة تضاهي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وإرلينج هالاند وكيليان مبابي، في توقيت هو في أشد الحاجة للاعب من نوعيته، ليبدو أن ريال مدريد هو الطرف الأقرب للظفر بخدماته، بعدما حسم صاحب الـ16 سنة قراره.

اسمه الحقيقي هو "جوزيف جونيور أندريو أوكيرويل"، وانتقل إلى الشياطين الحمر وعمره 11 سنة فقط، بعدما مر بعدة أكاديميات أخرى مثل تشيلسي وآرسنال ووست هام وكوينز بارك رينجرز، ويجيد اللعب في مركز المهاجم والجناح الأيسر.

وكما هو الحال مع أي موهبة من نفس الصفات، البعض يقول إنه ميسي الجديد والبعض الآخر يؤكد أنه نسخة من رونالدو وكذلك هناك تشبيهات بالنجم البرازيلي نيمار، وهذا أمر طبيعي للغاية بسبب تفوق اللاعب منذ سن صغير للغاية، ورؤية الكشافين له على أنه يسير بخطى ثابتة في طريق العظماء.

موهبة لا خلاف عليها

المراهق الإنجليزي عرف طريقه نحو الشهرة بعد انتشار عدة مقاطع فيديو لمهارته في سن صغير للغاية، وقدرته على التحكم في الكرة بطريقة لا تتناسب مع عمره، وهنا جاء التشبيه بميسي، خاصة لتميزه في المراوغة وتهديد المنافس، بالإضافة إلى الحاسة التهديفية القوية للغاية.

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جابرييل نجح في تسجيل 20 هدفًا في 22 مباراة مع مانشستر يونايتد تحت 18 سنة، رغم أن عمره لم يصل وقتها إلى 16 عامًا، لذلك نحن لسنا أمام موهبة عادية، بل لاعب يعيش طفرة استثنائية لم يمر بها سوى بعض الأساطير.

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ويتميز جابرييل بالقدرة الفائقة على المراوغة وتغيير الاتجاه للمرور من اللاعبين بمرونة شديدة للغاية، العثور على الحلول في المساحات الضيقة، الإنهاء الجيد وصناعة الفرص والأهداف لمن حوله أيضًا.

وحصل لاعب ريال مدريد المنتظر على جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي تحت 18 سنة في موسم 2025/2026، وسبق أن وصفته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" على أنه أفضل لاعب عمره 15 سنة في أوروبا بأكملها.

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وهنا كان الاختبار الأصعب على مانشستر : كيف يدير هذه الموهبة ويتفادى أي محاولة من والده للتمرد واستغلال سمعته الجيدة في كافة أنحاء أوروبا؟

الشياطين الحمر فشلوا في هذه المهمة، وكانت المفاجأة في سبتمبر الماضي، عندما طالب جابرييل إدارة النادي بإلغاء تسجيله في الأكاديمية قبل الرحيل، وذلك بعد عدة خلافات بين عائلته والمسؤولين في أولد ترافورد عن كيفية تحديد مساره المستقبلي.

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والد جابرييل لم يكن راضيًا عن استمرار لعبه مع فرق الشباب، وأراد وصوله إلى الفريق الأول مثلما حدث مع لامين يامال في برشلونة وكذلك ماكس داومان لاعب آرسنال الشاب، لذلك شعرت عائلته أنه يتعرض للتهميش الواضح، على الرغم من حاجة الشياطين الحمر للاعب بقدراته في ظل المعاناة التي يعيشونها في الدوري الإنجليزي.

وعلى الجانب الآخر، أرادت إدارة النادي التمهل قليلًا ومنح اللاعب الفرصة للتطور من الناحية البدنية والفنية قبل الزج به مع الكبار، ولكن عائلة جابرييل قالت كلمتها وقررت التوجه إلى سانتياجو برنابيو!

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ريال مدريد .. المسار الواضح "أو كما يقولون كذلك"!

الغريب في الأمر، أن مانشستر يونايتد .. الفريق الذي لا يمتلك أي لاعبين من نوعية كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ويان ديوماندي ورودريجو وأردا جولر وغيرهم، هو النادي الذي اعتقد جابرييل أنه ليس مناسبًا له بسبب صعوبة الحصول على الفرصة وعدم وضوح المسار، لذلك حول مساره نحو البرنابيو!

برشلونة وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، كلهم حاولوا التعاقد مع جابرييل، ولكن وفقًا للصحفي ديفيد أورنستين فإن المراهق حسم موقفه تمامًا بالتوصل لاتفاق شفهي مع النادي الإسباني، والسبب المُعلن هو "المسار الواضح"!

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رحيل اللاعب كان سهلًا رغم بلوغه 16 سنة فقط، وذلك لإمكانية حصوله على جواز سفر أوروبي من والديه، لأن والده يحمل الجنسية الأيرلندية ووالدته من أصول قبرصية يونانية، مما يجعله يتفادى كل القيود المفروضة على انتقال اللاعبين الصغار بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لذلك من المتوقع أن نراه بقميص ريال في 2027.

صحيفة "جارديان" قالت إن مانشستر سيحصل على 350 ألف جنيه إسترليني فقط كتعويض، مع إضافة محتملة تصل نسبتها إلى 20% من أي عملية بيع مستقبلية، وهي قيمة هزلية مقارنة بما كان سيحصل عليه لو تطور اللاعب ضمن صفوفه.

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ولكن السؤال هنا .. هل رحل اللاعب حقًا بسبب الفرصة؟ أو كما قالت شبكة "سكاي" الألمانية، إن اللاعب طالب بالحصول على راتب سنوي يتجاوز مليون يورو، مع مكافأة توقيع ضخمة، وامتيازات مالية أخرى في حالة التوقيع لمانشستر يونايتد، وهو ما رفضته إدارة الشياطين الحمر!

ريال مدريد، الفريق الذي يواجه فيه جابرييل مسارًا أصعب بكثير من مانشستر، قرر تلبية مطالب اللاعب بإجمالي تكلفة تصل إلى أكثر من 15 مليون يورو "تشمل التعويضات والعمولات وكل شيء"، لذلك يعتبر هذا السبب هو الوحيد والأوضح لذهاب اللاعب إلى العاصمة المدريدية، خاصة وأن بايرن ميونخ رفض نفس المطالب.

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ربما حصل ريال على موهبة استثنائية يمكنها السير على خطى العظماء، ولكن كما فشل مانشستر في إدارته بهذا السن الصغير، قد نرى فلورنتينو بيريز يعاني من نفس المشكلة قريبًا، والسبب هو والده!

اتهامات بالجشع

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية وكذلك "The Irish Times" سبق أن تحدثا عن والد جابرييل وهو جو أوكيرويل، وتطرقا إلى أسلوبه وتدخلاته الغريبة في مستقبل اللاعب وأطماعه المالية للاستفادة منه بأقصى شكل ممكن.

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وأشارت الصحيفة الأيرلندية، إلى أن العديد من القصص انتشرت حول قيام أوكيرويل بمحاولة ابتزاز مانشستر يونايتد في الكثير من جلسات المفاوضات، لتحقيق أكبر مكاسب مالية ممكنة من ابنه، بل وصل الأمر لمقارنته بنجوم مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار، لإقناعه بأنه يستحق تلبية كل مطالبه المالية ولمنحه فرصة الظهور مع الفريق الأول.

والد جابرييل هو من طلب في الأساس تغيير اسمه الحقيقي إلى جي جي جابرييل، وذلك لأسباب تسويقية وتجارية ليكون أكثر جاذبية للجماهير والشركات الراعية، وإن كان موقع "ذا أثلتيك" قال إن هناك تفاصيل مرتبطة بالمعتقدات الدينية لأسرته.

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وهذا ما ينذر ريال مدريد بالكثير من المشاكل التعاقدية التي عانى منها مع فينيسيوس جونيور، وكانت سببًا في تعاقده مع كيليان مبابي الذي جاء من باريس سان جيرمان بترتيب من والدته فايزة العماري التي تدير كافة شؤونه.

ريال تعرض لاتهامات عنيفة بسبب الرضوخ لمطالب مبابي قبل قدومه، وفعل نفس الشيء مع فينيسيوس في الصيف الماضي مقابل التجديد، لذلك يمثل جابرييل تهديدًا لترسيخ سياسة "الخضوع للاعبين داخل النادي" خاصة لو نجح في فرض نفسه سريعًا على الفريق الأول.

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الجانب الإيجابي هو علي بارات، وكيل اللاعب الذي تربطه علاقة جيدة مع ريال مدريد، ويعمل مع الثنائي دينزل دومفريس ودين هاوسن، وربما يكون هو المنقذ الوحيد في حالة أي خلاف محتمل بين الطرفين.

هناك مشكلة أخرى قد تواجه ريال مدريد، تتمثل في خرق أي جزئية تخص انتقالات اللاعبين في أوروبا لمن هم تحت 18 سنة، لذلك قالت تقارير صحفية إن الميرينجي يحاول توخي الحذر جيدًا والتأكد من كل خطوة تخص العقود وتسجيل اللاعب، في انتظار الضوء الأخضر من الفيفا قبل ضمه بصفة نهائية، ليشق طريقه من الفريق الثاني "كاستيا" نحو كتيبة المدرب جوزيه مورينيو.

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الكثير من المؤشرات الإيجابية والتحفظات والمحاذير، فهل نرى موهبة خارقة تنافس لامين يامال في برشلونة؟ أم مجرد لاعب أطلق عليه "رونالدو أو ميسي الجديد" واختفى سريعًا دون أن يتذكره أحد!