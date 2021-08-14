جيوفينكو والرحيل .. معادلة الهلال صعبة ولا يفهمها إلا جارديم!

هل يستحق جيوفينكو الرحيل عن الهلال؟

بعد أن تعاقد نادي الهلال مع النجم البرازيلي ماتيوس بيريرا، أصبح ما يشغل بال مسؤولي الزعيم هو كيفية التخلص من النجم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، للعديد من الأسباب، ولكن هل يستحق سيبا الرحيل فعلًا؟

هناك قطاع كبير يرفض رحيل جيوفينكو، وقطاع آخر يرى أنه قدم كل ما لديه، وأصبح لا يمتلك أي شيء جديد ليقدمه مع الزعيم، وبالتالي استمراره لن يفيد الفريق الأزرق.

لا يختلف أحد على الخبرات الكبيرة التي يمتلكها جيوفينكو، بالإضافة إلى الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها، ولكن لماذا اتخذت إدارة الهلال قرار رحيله، وهل هناك لاعب أجنبي آخر يستحق أن يرحل؟ وغيرها من التساؤلات نحاول الإجابة عليها خلال السطور التالية..

هل يستحق جيوفينكو الرحيل عن الهلال؟

يعد سيباستيان جيوفينكو واحدًا من أهم العناصر بصفوف نادي الهلال، وساهم بشكل كبير جدًا في تتويج الفريق الأزرق بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي.

لعب جيوفينكو دورًا كبيرًا في تتويج الهلال بلقب الدوري، بعدما صنع أهدافًا منحت الزعيم العديد من النقاط التي ساهمت في الاحتفاظ على صدارة ترتيب الدوري حتى الجولة الأخيرة.

نتذكر الهدف الذي صنعه في مباراة أبها، والتي تعادل فيها الهلال بهدف لمثله، والهدف الذي صنعه بمباراة الاتحاد والذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق، والهدف الذي سجله في مرمى الفيصلي، ليقود به الهلال لتحقيق الانتصار.

هذا بالإضافة إلى المستوى الكبير الذي ظهر به، وأنه لديه القدرة على اللعب في أكثر من مركز هجومي، وهو الأمر الذي يمنح مدربه مرونة تكتيكية بشكل كبير.

من الأفضل للرحيل، جيوفينكو أم فييتو؟

اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فييتو لم يقدم المستوى المطلوب منه خلال الموسم الماضي، حيث كان ينتظر منه الجميع مستويات أفضل بشكل كبير، لم يظهر بها إلا في الجولات الأخيرة.

وبالفعل تم تداول اسم فييتو ضمن الأسماء المطروحة للرحيل عن نادي الهلال، ولكن رغبة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ليوناردو جارديم هي استمراره، ليتم الاستقرار على استمراره، وأن يرحل جيوفينكو.

يوجد تشابهات بين جيوفينكو وفييتو في الوظائف الهجومية، حيث يلعب الثنائي في مركز المهاجم الثاني، وهو الأمر الذي جعلهما في مقارنة بشكل دائم.

جيوفينكو لعب 21 مباراة، سجل هدف واحد، وصنع 4 أهداف، واستطاع صناعة 50 فرصة من أجل التهديف لزملائه اللاعبين، وسدد الكرة 51 مرة، منها 17 تسديدة على المرمى و22 تسديدة خارج المرمى.

اللاعب الإيطالي أتيحت أمامه فرصة واحدة للتهديف واستطاع أن يستغلها هدفًا، ومرر الكرة 533 مرة، منها 440 تمريرة صحيحة، و 93 تمريرة خاطئة.

وأما عن لوسيانو فييتو، فلعب 27 مباراة، سجل فيها 4 أهداف، وصنع 3 أهداف، وسدد الكرة 61 مرة، منها 22 تسديدة على المرمى، و22 تسديدة خارج المرمى، وصنع 36 فرصة للتهديف لزملائه اللاعبين.

وأتيح أمام فييتو 7 فرص للتهديف، استغل منهم 3 سجلهم أهدافًا، وأهدر 4 فرص محققة، ومرر الكرة 965 مرة، منها 813 تمريرة صحيحة، و152 خاطئة.

هل يدفع الهلال ثمن رحيل جيوفينكو؟

من الصعب أن نقول أن الهلال اتخذ القرار غير المناسب، خاصة وأننا مازلنا في بداية الموسم، ولكن على الورق، نعم الهلال سيفقد عنصرًا مهمًا للغاية، لاعبًا بحجم جيوفينكو كان سيفيد الزعيم بشكل كبير، نظرًا لخبراته الكبيرة.

ولكن علينا أن نتحدث بالعقل، الهلال أصبح يمتلك لاعبين كثر في المراكز الهجومية، خاصة في المهاجم الثاني، حيث يمتلك لوسيانو فييتو، بالإضافة للاعب المالي موسى ماريجا الذي يجيد اللعب في هذا المركز أيضًا.

قد يكون للمدرب جارديم وجهة نظر فنية لا يفهمها غيره، فلنمنحه الفرصة لكي يخرج كل ما لديه، ونعرف هل كان قراره صحيح أم لا.

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