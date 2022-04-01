جيوفينكو: الهلال يشبه يوفنتوس وميلان .. وتفاجئت بالدوري السعودي

تحدث الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، صانع ألعاب فريق نادي سامبدوريا الإيطالي، عن تجربته مع نادي الهلال، متمنيًا التوفيق للمنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022.

جيوفينكو لعب في صفوف نادي الهلال، خلال الفترة من 2019 حتى صيف 2021، ليرحل عن الفريق وبعدها بحوالي 7 أشهر انضم إلى سامبدوريا.

كيف تفاجئ جيوفينكو بعد انتقاله للهلال؟

جيوفينكو قال خلال القناة الرسمية للدوري الإيطالي عبر موقع "يوتيوب" الشهير: "سعدت بتجربتي مع الهلال، وعندما تفوز بالألقاب التجربة تصبح أجمل وأحلى بالتأكيد".

وتابع: "كانت تجربتي رائعة ومميزة لأنني تأقلمت بشكل سريع، وعلاقتي مع الجمهور والزملاء كانت ممتازة، وأعتز كثيرًا بتلك التجربة".

اللاعب الإيطالي كشف عن رأيه في صعوبة الدوري السعودي، حيث قال: "المستوى في الدوري السعودي عالي وكبير وتفاجئت بصعوبته".

ما هي أمنية جيوفينكو لمنتخب السعودية بكأس العالم 2022؟

سيباستيان قال: "جمهور الهلال يريد التألق دائمًا مع الفريق، وأتذكر دائمًا الأسبوع الذي سبق نهائي دوري أبطال آسيا، وهو حدث كان الجمهور والنادي ينتظره من 25 عامًا، والجميع كان يعيش لحظات حماسية شديدة، والأجمال رؤية فرحة جمهور الهلال بعد التتويج باللقب".

واستطرد قائلًا: "فور وصولي إلى السعودية، قالوا لي أنهم ريال مدريد آسيا، وفي إيطاليا يشبه يوفنتوس بالفوز في إيطاليا، ولكن على المستوى القاري لا يشبه الهلال، بل يشبه ميلان".

لاعب الهلال السابق أضاف: "الديربي السعودي مهمة ولكن هناك كان علينا الفوز على كل الفرق والتألق دائمًا، لذلك عشت مباريات الديربي مثل أي مباراة أخرى".

واختتم جيوفينكو تصريحاته، كاشفًا عن أمنياته في كأس العالم 2022 الذي سيقام في قطر، حيث قال: "أتمنى أن يكون المنتخب السعودي مفاجأة كأس العالم قطر 2022".

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