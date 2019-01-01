جيوفينكو: لم نحقق شيئًا بعد وعلينا مواصلة العمل

اللاعب الإيطالي يرى أن فريقه لم يحقق أي شيئًا رغم النتائج الطيبة لفريقه.

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

يرى الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، صانع ألعاب فريق الهلال السعودي، أن فريقه لم يحقق شيئًا حتى الآن، بالرغم من النتائج الرائعة التي حققها الفريق مؤخرًا.

الهلال حقق الفوز على ضمك بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة السابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

جيوفينكو قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "لم نحقق شيئًا بعد، وسنواصل العمل على تحقيق النتائج الإيجابية، من أجل إسعاد الجماهير".

الهلال يعزز صدارته بثلاثية استعراضية أمام ضمك

اللاعب الإيطالي تابع: "لعبنا المباراة بهدف إنهائها مبكرًا، ولكن الهدف الأول جاء متأخرًا في النهاية، وتمكنا من تحقيق الفوز".

واختتم سيباستيان تصريحاته قائلًا: "الآن نحن في المسار الصحيح، ولكننا لم نحقق شيئًا، ويجب علينا مواصلة العمل لتحقيق إنجازًا".

الهلال رفع صدارته لترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة، بعد الفوز على ضمك بثلاثة أهداف دون رد.