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جيوفينكو: أشعر بالحنين لإيطاليا ولكن مستقبلي مع الهلال

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اللاعب الإيطالي يتحدث عن مستقبله
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، لاعب نادي الهلال السعودي، على أنه يمتلك الحنين إلى بلاده يتملك منه، ولن مستقبله الآن في السعودية رفقة فريقه.

جيوفينكو انضم لصفوف نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، من تورينتو الكندي.

جيوفينكو قال خلال تصريحات عبر "سكاي سبورت" الإيطالية: "أشعر بالحنين إلى البلاد والكالتشيو الإيطالي كثرًا، ولكنني أرتبط بعقد مع الهلال".

سيباستيان تابع: "تبقى أمامي مدة أخرى أخدم فيها الهلال، ومستقبلي أصبح هنا في المملكة العربية السعودية".

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وقدم جيوفينكو رفقة الهلال نتائج رائعة، ليكون واحدًا من العناصر الأساسية رفقة الزعيم، بعد المستويات المميزة التي يقدمها.

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