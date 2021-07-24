جيوفانا كيروش: فتاة برشلونة الأولمبية التي فضلت البرازيل على الولايات المتحدة

توصف بأنها "مستقبل'' المنتخب البرازيلي للسيدات، اللاعبة البالغة من العمر 18 عامًا هي ثاني أصغر لاعبة كرة قدم في أولمبياد طوكيو

بالنسبة للعديد من لاعبات كرة القدم الطموحات، تعتبر مارتا قدوتهن.

بالنسبة لجيوفانا كيروش، فقد أصبحت أيضًا زميلة في الفريق، عند تلقيها أول استدعاء دولي لها.

قال مدرب المنتخب البرازيلي بيا سوندهاج بعد أن استدعاها لأول مرة: "في هذه القائمة لدينا مارتا وجيوفانا كيروش. لدينا لاعبة مشهورة وذات خبرة ، وعلى الجانب الآخر لاعبة ربما تكون مستقبل الفريق".

"أنا متحمس لأنها لاعبة رائعة تلعب في فريق مثل برشلونة ويمكن أن تتعلم من المنتخب الوطني. ستكون فرصة رائعة لها لمزاملة مع شخص مثل مارتا ".

تقدمت سريعًا لتسعة أشهر، وجيو هو ثاني أصغر لاعبة في بطولة كرة القدم للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، وهي أصغر من زميلتها في الفريق فورميجا، أكبر لاعب في طوكيو 2020 بـ 25 عامًا.

كان طريقًا تحلم به المهاجمة، الذي احتفلت بعيد ميلادها الثامن عشر الشهر الماضي فقط، لكنه لم يكن الطريق الوحيد الذي كان يمكن أن تسلكه.

ولدت جيو في البرازيل، وانتقلت إلى الولايات المتحدة في سن الرابعة، ثم انتقلت إلى إسبانيا عندما كان عمرها 11 عامًا.

هناك، انضمت إلى أكاديمية أتلتيكو مدريد، وتدربت من قائدة الفريق الأول أماندا سامبيدرو، قبل أن تشارك لأول مرة مع غريمهم في المدينة ريال مدريد.

Gio Queiroz’s Insta story is so cool.



Gio (18yo) is the second youngest female footballer at #Tokyo2020



Formiga (43yo) will become the oldest player to play at the Olympics, at her seventh(!) Games.



Caption: “I never imagined I would be playing in the national team with her.” pic.twitter.com/no43OCVmid — Ameé Ruszkai (@ameeruszkai) July 19, 2021

مع استمرار ارتفاع أسهمها، كان ذلك يعني اختيار ثلاثة مقترحات جذابة للغاية للمنتخب الوطني.

ستتذوق جيو طعم كل برنامج - الفوز بدورة تنمية الشباب مع الولايات المتحدة في عام 2019، وسجلت ثلاثية ضدهم بعد بضعة أشهر مع إسبانيا، ثم في الأشهر الأولى من عام 2020، كانت في قائمة التهديف للبرازيل تحت 17 سنة في مباراة ودية ضد النمسا.

في النهاية، اختارت البلد الذي ولدت فيه، ومنذ ذلك الحين استخدمت كلمة "حلم" مرارًا وتكرارًا، سواء كان ذلك للإشارة إلى تمثيل البرازيل على مستوى رفيع أو اللعب مع مارتا، أحد أكبر أبطالها بجانب ليونيل ميسي "الذي يجب أن يكون برازيليًا أيضًا" كما قالت مازحة في مقابلة مع ماركا.

وأضافت: "لقد أظهروا لي الثقة في البرازيل وهم يؤمنون بي، وهذا مهم للغاية بالنسبة للاعبة".

المزيد من اللاعبين الشباب عبر الجيل القادم:

كان هناك الكثير من الضجيج حول جيو لبعض الوقت بعد أن ظهرت لأول مرة في الدوري في سن 15 عامًا في مدريد، لم يكن ذلك بمثابة صدمة.

غادرت النادي إلى برشلونة الصيف الماضي، حتى أن الكتلان دفعوا رسومًا لها. مع بقاء رسوم النقل جديدة على لعبة السيدات، لا سيما في إسبانيا، كان ذلك مؤشرًا على مدى تصنيفها العالي.

ومع ذلك، لم يكن هذا هو الموسم الأول الأسهل في كاتالونيا للشابة، التي كان من المتوقع أن تشارك بانتظام مع الفريق الأول.

بعد معاناتها من الإصابات في بداية الموسم، أمضت معظم العام مع الفريق الثاني ، الذي يلعب في الدرجة الثانية في إسبانيا، ويتكيف مع أسلوب اللعب الفريد لبرشلونة.

لعبت كجناح ومهاجمة، وحظيت بنهاية قوية للموسم بالمشاركة في الأولمبياد.

قال تشافي دي لا أوسا، الذي يغطي كرة القدم النسائية في كاتالونيا، لموقع جول: "في النهاية، بدأت تلعب أكثر وعلى مستوى أفضل أيضًا، ولكن في البداية، بدأت القليل جدًا من المباريات. جيو لاعبة سريعة جدًا وقد اكتسبت أيضًا الكثير من القوة. لديها قدرة كبيرة على التعامل مع الكرة وهي أيضًا لاعبة ذكية.

"أعتقد أن هذا العام كان جيدًا جدًا بالنسبة لها لتعلم طريقة برشلونة. في العام المقبل، إذا بقيت هنا، يجب أن يكون العام الذي ستصعد فيه إلى الفريق الأول. بعد أن تعلمت كل المهارات وأمور "طريقة برشلونة"، حان الوقت الآن لإدخالها إلى أرض الملعب وإثبات استعداد جوناتان جيرالديز، مدرب الفريق الأول لها للعمل معه.

"من الصعب للغاية اللعب في الفريق الثاني لنادٍ مثل برشلونة لأن هناك الكثير من اللاعبين ذوي المواهب الكبيرة. المنافسة أعلى وأعلى كل عام. ليس من السهل على لاعبات مثل جيو، ولكن إذا كنت تريد اللعب في أعلى مستوى، يجب أن تكون مستعدًا لخوض مثل هذه المواقف".

من المؤكد أن قضاء الصيف في بيئة تنافسية للغاية، جنبًا إلى جنب مع بعض أفضل لاعبات العالم في أكثر الأحداث الرياضية شهرة، سيساعد جيو على الاستعداد لهذا التحدي.

قال سوندهاوجي في مؤتمر صحفي العام الماضي، متحمسًا للتجربة القيمة التي سيكتسبها الشاب أثناء وجوده مع المنتخب الوطني "هل يمكنك أن تتخيل وجود فورميجا وجيوفانا في نفس الملعب يلعبان في نفس الوقت ويتبادلان التمريرات؟"

"بالنسبة لي هذا رائع حقًا. إنه يظهر مستقبل البرازيل وفي نفس الوقت يسلط الضوء على كل ما حققناه حتى الآن ".