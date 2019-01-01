جينياك يسجل هدفه المئوي في المكسيك ويقترب من لقب الهداف التاريخي
إسلام أحمد فيسبوك تويتر
قاد المهاجم الفرنسي المخضرم، بيير أندريه جينياك، فريقه أونال تيجيرز، للفوز بهدف نظيف على حساب أطلس في إطار الجولة الـ8 من مرحلة كلاوسورا الدوري المكسيكي.
هدفًا جاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلاً من الضائع عبر ضربة جزاء، ليسجل هدفه المئوي بقميص فريقه المكسيكي في جميع المسابقات.
الدولي الفرنسي، كان قد رحل عن صفوف مارسيليا الفرنسي في 2015 صوب المكسيك لتجربة جديدة، بعدما سبق له اللعب بقميص تولوز.
ورفع جينياك رصيده في المرحلة الحالية من الموسم الجاري إلى 6 أهداف، قاد بها فريقه إلى صدارة ترتيب المسابقة.
وعلق اللاعب البالغ 33 عامًا، على أهدافه قائلاً عبر حسابه الشخصي على" تويتر "100 هدف، شكراً لكم جميعاً".
⠀— Gignac Andre-pierre (@10APG) February 23, 2019
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Seré breve:
💯 Goles
⠀⠀ Gracias a todos 🙏🏻 🐯 🇲🇽
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أهداف اللاعب جاءت 9 منها من ركلات جزاء، و77 من داخل منطقة الجزاء، و14 من خارجها، وتعد الفترة من الدقيقة 76 وحتى 90 الأكثر حسمًا بها برصيد 21 هدفًا.
¡Qué delantero!@10APG alcanzó esta noche su gol 100 en competencias oficiales con los @TigresOficial.— Centro de Innovación Tecnológica (@CITEC_Futbol) February 23, 2019
Aquí te mostramos un análisis de su centena de anotaciones: en qué momento marca, desde que zona remata y a dónde dirige sus disparos. pic.twitter.com/eyb38kHtSZ
وسبق لجينياك أن حقق لقب هداف الدوري المكسيكي مرتين، كلاوسورا 2016، وأبرتورا 2018.
كما حقق لقب الدوري 3 مرات، وأفضل لاعب في الموسم بالمكسيك في 2015-16.
Así fue la celebración del histórico gol 100 de @10APG con @TigresOficial.— LIGA Bancomer MX (@LIGABancomerMX) February 23, 2019
¿Cuál es la anotación que más recuerdas del jugador francés? pic.twitter.com/wUzCGCaOX8
ويمتلك الفرنسي فرصة ذهبية ليكون الهداف التاريخي للنادي، حال تخطى عدد أهداف المكسيكي توماس بوي برصيد 102 هدفًا.