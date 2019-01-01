جيندوزي عن عرقلة زاها: لم يكن أمامي خيارات أخرى

ماتيو جيندوزي لاعب أرسنال يرفض الاعتذار عن تدخله على اللاعب ويلفريد زاها في نهاية مباراة المدفعجية أمام كريستال بالاس.

رفض اللاعب الشاب ماتيو جيندوزي الاعتذار عن التدخل العنيف الذي قام بها في نهاية لقاء فريقه أمام كريستال بالاس على اللاعب ويلفريد زاها.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جيندوزي ونقلتها على لسانه صحيفة "ميرور" وأكد خلالها أنه كان مضطرًا للقيام بتلك العرقلة.

وقال جيندوزي: "كنت المدافع الأخير في الملعب لكنني كنت بعيد للغاية عن مرمى فريقي لذلك كان يجب أن أقوم بما قمت به، لم يكن هناك خيارات أخرى".

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وأضاف: "أردنا حقًا أن نحقق الفوز بتلك المباراة لذلك هاجمنا بكل ما لدينا من قوة في النهاية من أجل الهدف الثالث وسمحنا لهم ببعض المساحات".

وكانت مباراة الأمس قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق وسجل أرسنال هدفًا في نهاية اللقاء تم إلغاءه بعد العودة لتقنية الفيديو.

جدير بالذكر أن أرسنال يحتل في الوقت الحالي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ١٦ نقطة جمعها من ١٠ جولات.