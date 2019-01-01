جيندوزي: أرسنال قادر على هزيمة الجميع في البريميرليج

بداية قوية للمدفعجية مع انطلاق الموسم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد ماتيو جيندوزي، لاعب أرسنال، أن الفريق تحسن عن الموسم الماضي وأصبح قادراً على الفوز على أي منافس.

أرسنال أنهى الموسم الماضي دون تحقيق أي بطولة، كما فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا واكتفى بالدوري الأوروبي.

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وقال جيندوزي مع "سكاي": "العام الماضي لم نمر بأفضل الأوقات، ولكن الآن هذا موسم جديد ولن نكرر نفس النتائج".

وأضاف: "البداية أفضل، العام الماضي بدأنا بخسارتين، الآن نملك ست نقاط، نملك فريقاً أفضل وشعوراً وثقة أكثر".

وأكمل الفرنسي: "يمكن أن نفوز على أي فريق في البريميرليج، ووصول لويز يعطي خبرة، وسيبايوس وبيبي أيضاً".

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ويحل أرسنال ضيفاً على ليفربول مساء السبت ضمن قمة الأسبوع الثالث للدوري الإنجليزي الممتاز.