جينارو غاتوسو يستقيل فوراً من منصب مدرب منتخب إيطاليا بعد خسارة فرصة المشاركة في كأس العالم

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الجمعة أن جينارو غاتوزو سيستقيل من منصبه كمدرب للمنتخب الإيطالي. وكانت هذه الأنباء متداولة منذ فترة.

وبذلك يتحمل المدرب البالغ من العمر 48 عامًا مسؤولية عدم تأهل المنتخب إلى كأس العالم الصيف المقبل. وقال المدرب المستقيل: "بقلب حزين، لأننا لم نحقق الهدف الذي حددناه لأنفسنا، أعتبر أن مهمتي كمدرب للمنتخب الوطني قد انتهت".

"كان شرفاً لي أن أقود المنتخب الوطني، وأن أفعل ذلك مع مجموعة من اللاعبين الذين بذلوا جهدهم بتفانٍ وولاء من أجل القميص. لكن الشكر الأكبر يذهب إلى المشجعين، وإلى جميع الإيطاليين الذين أظهروا حبهم ودعمهم للمنتخب الوطني دون انقطاع خلال الأشهر الماضية."

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد عيّن غاتوسو في 15 يونيو 2025 خلفاً للمدرب المقال لوتشيانو سباليتي. وبسبب الهزيمة بركلات الترجيح أمام البوسنة والهرسك، يغيب الأزوري عن كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي. وكان الإيطاليون قد غابوا أيضاً عن كأس العالم 2018 و2022.

يواجه الاتحاد الإيطالي تحولاً حقيقياً في الفترة المقبلة. ففي أعقاب رحيل غاتوسو، سيغادر أيضاً الرئيس غابرييل غرافينا وجيانلويجي بوفون، الذي كان مدير الفريق.

غاتوسو، الذي خاض 73 مباراة دولية خلال مسيرته كلاعب، يعمل كمدرب منذ عام 2013. وقبل تعيينه كمدرب للمنتخب، كان لديه سجل حافل من العمل مع العديد من الأندية.

قاد الإيطالي كمدرب أندية فرقاً مثل إف سي سيون، ويو إس باليرمو، وأو إف آي كريتا، وإيه سي بيزا، وإيه سي ميلان، ونابولي، وفالنسيا، وأولمبيك مرسيليا، وهايدوك سبليت.