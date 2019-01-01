جيمي كاراجر: ليفربول معرض لنفس انتكاسة مانشستر سيتي

نجم فريق ليفربول المعتزل جيمي كاراجر يؤكد أن فريقه معرض لنفس الانتكاسة التي مر بها مانشستر سيتي مؤخرًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد جيمي كاراجر نجم فريق ليفربول السابق على صعوبة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بين الريدز ومانشستر سيتي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كاراجر وأكد خلالها أن تحقيق ليفربول للفوز سيعزز من فرص الحصول على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقال كاراجر: "إذا ما حقق ليفربول الفوز بتلك المباراة أمام مانشستر سيتي سيمنحه ذلك فرصة كبيرة للانفراد بفارق كبير من النقاط في الصدارة".

وأضاف: "لكن الأمر لن ينتهي هذه الجولة إذا ما فاز ليفربول، فلا يزال الطريق طويلًا للغاية ولا يمكن لمباراة واحدة في يناير أن تحسمه".

وأكمل: "إذا كان فريق بجودة مانشستر سيتي وخسر ذلك العدد من النقاط في خلال ست أسابيع فقط إذًا لا يوجد شك أن ليفربول يمكنه أن يتعرض لذلك أيضًا".

واختتم تصريحاته: "حتى لو انتهت المباراة بالتعادل فإن فارق السبع نقاط جيد للغاية بالنسبة لليفربول، لكنه قابل للتغير في خلال جولتين أو ثلاثة".