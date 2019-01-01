النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

كاراجر: إيمري ظلم في أرسنال والإدارة سبب الفوضى

التعليقات()
Getty Images
جيمي كاراجر أسطورة فريق ليفربول يدافع عن المدرب الاسباني أوناي إيمري المدير الفني للأرسنال.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

دافع جيمي كاراجر أسطورة فريق ليفربول عن المدرب الاسباني أوناي إيمري المدير الفني الحالي لفريق أرسنال والسابق لكل من اشبيلية وباريس سان جيرمان.

جاء هذا في عموده الصحفي الذي يكتبه في صحيفة "تيليجراف" حيث ألقى باللوم بشكل كامل على إدارة فريق أرسنال لما وصل له النادي من حال.

عاشت كتالونيا الحرة - جوارديولا مناضل يجاهد للاستقلال

اختيارات المحررين

وقال كاراجر: "عندما تولى أوناي إيمري تدريب فريق أرسنال جميعنا تعجبنا عن نوع الإرث الذي سيجده في الفريق، الآن الجميع يعلم أنه لم يرث الا الفوضى".

وأضاف: "وجد نفسه بفريق غير متوازن ونجم الفريق لا يقدم مستويات ثابتة، وعقود باهظة للغاية بشكل أعلى من قيم السوق بكثير، ونجم دولي كبير ينتهي تعاقده، ومدير تنفيذي في طريقه للخروج، ورئيس كشافة قام بالعديد من الأخطاء في وقت قصير".

بين ليجانيس وريال مدريد | هل يقصي الاتحاد الإسباني برشلونة من كأس الملك؟

وأكمل: "إيمري لديه فوضى كبيرة عليه أن ينظفها، ورغم ذلك لا يوجد ما يكفي من الأموال للقيام بعملية التنظيف، لم تكن تلك الوظيفة التي تقدم لها عندما رحل فينجر عن الفريق".

واختتم: "التفكير المشوش لإدارة أرسنال هو ما أوصل الفريق لتلك المرحلة، لقد كان أرسنال دومًا هو المثل الأعلى للفرق لتسير على خطاه في تلك الأمور، الآن الأوضاع اختلفت".

 

الموضوع التالي:
نافاس آخر ضحايا الإصابات في ريال مدريد
الموضوع التالي:
ويليان ينفي رحيله عن تشيلسي ضمنياً
الموضوع التالي:
بوجبا: أشاهد هؤلاء من أجل التعلم منهم
الموضوع التالي:
رسمياً - بالتزامن مع وجود مورينيو في قطر.. مساعده السابق مدرباً للدحيل
الموضوع التالي:
الأهلي إلى ثمن نهائي كأس الملك بعد تجاوز النجوم
إغلاق