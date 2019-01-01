جيمي فاردي يسجل أول أهداف البريميرليج في 2019

فاردي يفتتح سجل الأهداف لـ 2019

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

سجل جيمي فاردي هدفًا رائعًا في شباك إيفرتون في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز. اختيارات المحررين جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

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وفاز ليستر سيتي على مضيفه إيفرتون بهداف واحد مقابل لا شيء، وذلك بعد الهدف الرائع الذي سجله جيمي فاردي في شوط المباراة الثاني.

وبهذا الهدف أصبح جيمي فاردي هو مسجل أول أهداف العام 2018 بالنسبة للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث شهدت مباراة ليستر سيتي وإيفرتون أول أهداف الجولة.

وبالنسبة للسنوات الخمسة الأخيرة، تنوعت أسماء مسجلي أول هدف في كل عام منهم، حيث لم ينجح أي لاعب في فعل هذا الأمر مرتين.

وفي 2015 سجل شوكروس أول أهداف العام، كما فعلها أنتونيلو في 2016، وهاري كين في 2017، ونوكاريت في 2018، وجيمي فاردي في 2019.

يذكر أن جيمي فاردي كان قد لعب دورًا هامًا في كل ما حققه ليستر سيتي خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأس ذلك بطولة الدوري التي حصلوا عليها في 2016.