جيمس يبحث عن الانتصار الأوروبي الأول مع مانشستر يونايتد

الشاب الويلزي يتطلع لمساعدة سولشاير على تخفيف عاصفة الانتقادات الأخيرة

ناشد جناح مانشستر يونايتد دانييل جيمس، مدربه النرويجي أوليه جونار سولشاير، لمنحه فرصته في مباراة الغد أمام آلكمار في بطولة الدوري الأوروبي، ليساعد الفريق على تحقيق الفوز لتخفيف الضغط الهائل على النادي في الآونة الأخيرة.

وغاب اللاعب الويلزي عن مباراة أستانا الافتتاحية في دوري مجموعات اليوربا ليج، لكنه يُمني النفس بظهوره الأول في رحلة الأراضي المنخفضة، في أول مباراة سيخوضها آلكمار على ملعبه، بعد انهيار جزء من سقفه قبل أسابيع.

ويتطلع الوافد الجديد على "أولد ترافورد" لتحقيق فوزه الأوروبي الأول مع الشياطين الحمر، لوقف عاصفة الانتقادات الأخيرة، لتراجع نتائج الفريق، والتي وصلت لحد تحقيق انتصارين فقط في آخر ثماني مباريات في كل البطولات، بها في ذلك تخطي روشدال بركلات الجزاء الترجيحية في كأس الرابطة.

وقال جيمس لتلفزيون النادي "ربما الأمور لم تكن على ما يرام في البريميرليج، لكن في أوروبا الوضع يكون مختلفًا، فزنا على أستانا بصعوبة لأننا في منافسة قوية، لا يوجد منافس سهل في أوروبا، وعلينا أن نكون على أتم الاستعداد لكل مباراة".

وأضاف "كان من المهم أن نبدأ بشكل جيد، وإذ حققنا الفوز في مباراة الغد، سنكون في موقف لا بأس به. وكما ترون. نكون سعداء عندما نسجل والعكس عندما نستقبل الأهداف، ومؤكد سنعمل معًا ولدينا مجموعة رائعة هنا وروح الفريق جزء كبير أيضًا".

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في الوقت ذاته، أصر على أن العشب الاصطناعي الخاص بالملعب الهولندي لن يؤثر على أداء ولا فرص الفريق في العودة بالنقاط الثلاث، بقوله "كلنا لعبنا على هذه الملاعب، وبعيدًا عن أي شيء، فسوف تكون مباراة مختلفة، عادة للعب خارج الملعب ما يكون صعبًا، لكننا سنظهر للجميع أننا مستعدين للاختبار".