جيمس هاردن: سنحاول جلب "ميسي آخر" إلى هيوستن!

الأرجنيتي الأسطوري حديث الولايات المتحدة الأمريكية

تحدث نجم كرة السلة الأمريكي جيمس هاردن عن التأثير الهائل الذي أحدثه الأرجنتيني ليونيل ميسي في مدينة ميامي، وعلى مستوى الدوري الأمريكي.

وقال هاردن الملقب بـ"اللحية" في تصريحات لـ"يو إس توداي": "رأينا جميعًا تأثير ميسي الذي لا يصدق في ميامي، وعلى الدوري الأمريكي كله، الدوري الأمريكي يكبر مع ميسي".

وأردف: "سنحاول إيجاد لاعب مثله لنجلبه إلى هيوستن التي تحتاج هذا القدر من التأثير، لا أحاول التوقيع مع أحد، ولكن سيتم البحث عن شيء لهيوستن".

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ولم يتطرق هاردن أبدًا لنجم ميامي الآخر سيرجيو بوسكيتس ولا لجوردي ألبا اللذين وصلا إلى ميامي برفقة ليونيل ميسي زميلهما السابق في برشلونة.