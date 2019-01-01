ميلنر: يختار الأفضل في صفوف ليفربول بهذا الموسم – ليس صلاح

جيمس ميلنر قائد فريق ليفربول يشيد بأداء الفريق ككل خلال الموسم الجاري ويخص البرازيلي أليسون بالثناء.

فيسبوك تويتر علي رفعت

اختار النجم الإنجليزي جيمس ميلنر نظيره البرازيلي وزميله في ليفربول أليسون بيكر كأفضل من يقدم مستويات مع الريدز هذا الموسم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح مجلة النادي وأكد خلالها أن الفريق ككل قدم مستويات طيبة حتى الآن.

وقال ميلنر: "من الصعب أن أختار لاعبًا واحدًا فقط، فالفريق بأجمعه قام بعمل عظيم خلال تلك الفترة، ليس فقط الذين يخوضون اللقاءات بشكل أساسي".

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وأضاف: "لقد قمنا بالعديد من التغيرات خلال المباريات وبعض اللاعبين جاءوا من مقاعد البدلاء ومن خارج الفريق وقاموا بعمل جيد للغاية".

وأكمل: "إذا كان يجب أن أختار لاعبًا واحدًا فقط أعتقد أنه سيكون أليسون، فالقدوم من دوري مختلف ليس سهلًا على الإطلاق على أي لاعب ينضم للدوري الإنجليزي".

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واختتم تصريحاته: "كل لاعب يتعرض للخطأ، لكن بعض الأحيان تكون أخطاء حراس المرمى مختلفة، فخطأهم يعني تلقي هدفًا لكن أليسون حتى عندما يخطئ فهذا لا يهز ثقته ويستمر باللعب كأن شيئًا لم يكن، وهذا في غاية الأهمية".

جدير بالذكر أن أليسون نجح في الخروج بـ 13 مباراة بشباك نظيفة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويتصدر سباق الفوز بالقفاز الذهبي.