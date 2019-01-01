علاقة قديمة خلف امتثال ميلنر للطرد أمام كريستال بالاس

جيمس ميلنر نجم ليفربول كان تلميذًا في مدرسة ابتدائية تواجد فيها جون موس حكم لقاء الأمس أمام كريستال بالاس كمدرس ومدرب لفريق كرة القدم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

شهدت مباراة الأمس بين ليفربول وكريستال بالاس حصول النجم الإنجليزي جيمس ميلنر على بطاقة حمراء من الحكم جون موس.

جاء هذا عقب حصول ميلنر على بطاقة صفراء ثانية، فامتثل النجم الإنجليزي فورًا لقرار حكم المباراة وغادر الملعب دون حتى أن ينظره له.

تصرف جيمس ميلنر لم يكن نابعًا فقط من احترامه للحكام بشكل عام أو من ادراكه الكامل لما قام به من خطأ استحق عليه البطاقة الصفراء الثانية، بل لسبب آخر تمامًا.

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جمع ميلنر والحكم جون موس علاقة وطيدة قديمة، حيث كان الحكم الذي أدار لقاء الأمس بالجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي مدرسًا في المدرسة الابتدائية التي ارتادها نجم ليفربول.

وكان موس أيضًا هو المدرب الخاص بفريق كرة القدم في تلك المدرسة، والذي كان جيمس ميلنر قائده أيضًا، لذلك فمعرفتهما تعود لزمن بعدي.

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جدير بالذكر أن فريق ليفربول كان قد حقق الفوز في مباراة الأمس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة وسجل هدف بعد خروج ميلنر من المباراة مطرودًا.