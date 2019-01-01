جيمس رغم تعادل مانشستر يونايتد: نشعر بالهزيمة لكننا أظهرنا شخصيتنا

دانيال جيمس نجم مانشستر يونايتد يعلق على نيتجة مباراة فريقه أمام نظيره شيفيلد في الجولة الـ ١٣ من الدوري الإنجليزي.

أعرب اللاعب دانيال جيمس نجم مانشستر يونايتد عن انزعاجه من نتيجة مباراة فريقه أمام نظيره شيفيلد يونايتد ضمن لقاءات الجولة الـ ١٣ من البريميرليج.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب عقب المباراة وأكد خلالها أن الفريق حاول تقديم أفضل ما لديه لكن اول ساعة في اللقاء خرجت بشكل سيئ.

وقال جيمس: "كانت مباراة مجنونة في أول ٦٠ دقيقة ولم نكن جيدين لكننا عدنا في النهاية وتقدمنا بثلاثة أهداف لهدفين وبعد ذلك أعتقد أن الأمور لم تسر بشكل جيد".

وأضاف: "كما قلت لك ربما أنا وزملائي لم نكن جيدين بما فيه الكفاية في التعامل مع الكرة لكننا عدنا وأظهرنا الشخصية القوية الخاصة بالفريق".

رجل رائع - رجل مخيب | شيفيلد ومانشستر يونايتد

وأكمل تصريحاته: "سجلنا ثلاثة أهداف في نهاية اللقاء لكنهم عادوا وتعادلوا، لقد أنهينا المباراة بنقطة التعادل لكننا نشعر كأننا تعرضنا للخسارة".

وأردف زميله راشفورد: "لقد لعبوا مباراة جيدة ونحن لم نقدم أفضل ما لدينا في الشوط الأول لكننا نجحنا في العودة بالنتيجة، لقد تعلمنا الكثير منذ مواجهة إيفرتون".

وتطرق للحديث عن الخصم وقال: "بكل تأكيد لقد كانت مباراة صعبة لنا ولهم، لكننا شعرنا أننا أنجزنا كل شيء بقلب النتيجة وتلك كانت المشكلة التي تسببت في التعادل".

وكان مانشستر يونايتد متأخرًا في النتيجة بهدفين نظيفين حتى الدقيقة الـ ٧٢ عندما عاد الفريق في النتيجة وسجل ثلاثة أهداف ثم تلقى هدفًا في الدقيقة الأخيرة.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد ارتبع رصيده عقب لقاء اليوم للنقطة رقم ١٧ في المركز التاسع بترتيب الدوري الإنجليزي.