جيمس لا يمانع أن يصبح رأس حربة مانشستر يونايتد

تألق كبير للشاب الويلزي هذا الموسم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رحب دانييل جيمس، لاعب مانشستر يونايتد، بشغل مركز رأس الحربة لمساعدة فريقه بحل معاناته الهجومية هذا الموسم على الصعيدين المحلي والأوروبي.

ويعيش يونايتد حتى الآن البداية الأسوأ له منذ 30 عاماً في البريميرليج، كما لن يحقق الفريق أي مكسب خارج أرضه منذ الانتصار على بي إس جي مارس الماضي.

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وقال جيمس للموقع الرسمي الخاص بالنادي: "لعبت أكثر على اليسار مع سوانسي، ولكن أيضاً على اليمين وقلب الهجوم، من المهم أن تجيد في كل المراكز".

وأضاف: "ربما نعاني من إصابة رأس الحربة وتحتاج للعب هناك، ويجب أن أكون جاهزاً، أستمتع باللعب على اليسار، ولكن الآن يجب أن أخلط من مراكزي قليلاً وأنوع".

واختتم الويلزي: "الجميع قال لي كن على طبيعتك هنا، ولذا لا أغير طريقة أدائي، أريد الاستمرار دائماً وعدم التوقف".

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ويحل مانشستر يونايتد ضيفاً على نيوكاسل مساء الأحد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.