جيليسبي: فان دايك الأفضل في تاريخ البريميرليج؟ بشرط واحد

هل يتفوق فان دايك على الجميع؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال جاري جيليسبي مدافع ليفربول السابق أن فيرجيل فان دايك يستطيع أن يُصبح أفضل مدافع في تاريخ البريميرليج، لكن بشرط واحد وهو فوزه بالألقاب مع ناديه.

المدافع الهولندي يعيش فترة رائعة منذ انضمامه إلى ليفربول قادمًا من ساوثامبتون خلال يناير 2018 في صفقة قياسية بلغت 75 مليون جنيه إسترليني، وقد بدأ الحديث بالفعل عن وضعه ضمن قائمة أفضل مدافعي الدوري الإنجليزي عبر تاريخه.

لكن جيليسبي الذي كان جزءً من آخر فريق يُهدي ليفربول لقب الدوري الإنجليزي عام 1990 يرى أنه قد يتفوق على الجميع، بقوله "سُئلت خلال الفترة الماضية كثيرًا عن ترتيب فان دايك في قائمة أفضل مدافعي البريميرليج عبر التاريخ، أمثال جون تيري وياب ستام وريو فيرديناند".

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"بصراحة، وبالنظر للقدرات والمهارات، أستطيع وضعه على القمة، فهو لاعب يمتلك كل شيء. لكن لتُصبح أسطورة عليك أن تكون ناجحًا وأن تفوز أيضًا بالألقاب والميداليات بشكل منتظم، وليس مجرد مرة احدة".

"تيري وفيرديناند كان لديهم الجودة، وكذلك ثبات المستوى والمسيرة الطويلة. فيرجيل ربما يتفوق عليهما فنيًا، لكنه بحاجة لإظهار هذا بالفوز بالبطولات".

المدافع السابق للريدز أشاد بحديث فان دايك عن أساطير النادي وتواصله معهم خاصة كيني دالجليش، مضيفًا "أولئك أصبحوا أساطير لأنهم امتلكوا الرغبة للفوز ولما حققوه لهذا النادي، وأنا واثق من امتلاكه نفس تلك الرغبة. الفريق الحالي يمتلك لاعبين أقوياء لديهم القدرة على قيادة الفريق للفوز بالألقاب، وفان دايك أحدهم بالتأكيد".