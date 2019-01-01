جيلسون مارتينيز يطلب الرحيل عن أتلتيكو مدريد بشكل نهائي

اللاعب البرتغالي جيلسون مارتينيز نجم أتلتيكو مدريد يطلب الرحيل عن النادي الإسباني في الميركاتو الشتوي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية برتغالية اليوم أن اللاعب جيلسون مارتينيز نجم فريق أتلتيكو مدريد قد طلب الرحيل عن صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "أبولا" والتي أكدت أن اللاعب المعار لصفوف موناكو يريد أن يجعل من فترة إعارته إنتقال نهائي بالنادي الذي يلعب بالدوري الفرنسي.

وكان اللاعب قد قال في تصريحات صحفية سابقة: "يتوجب علي أن أنتظر وأرى إذا ما كنت سأستمر في موناكو، هم يريدونني أن أعود، وأنا لا أريد العودة لأتلتيكو مدريد".

وأضاف: "أنا كما كنت في العام الماضي، لم يتغير الكثير في، لكن شخصيتي لا تناسب طريقة لعب سيميوني وفريقه، هم دفاعيون بشكل أكبر".

وأكمل: "عندما انضممت لصفوف الفريق قال لي سيميوني أنني سألعب كثيرًا لأنني سريع وهو يحب الهجمات المرتدة، لذلك أشعر بالكثير من الانزعاج لأنني تم استخدامي كبديل معظم الأوقات".

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد انضم لصفوف أتلتيكو مدريد خلال الصيف الماضي لكنه لم يكن ضم خطط المدرب دييجو سيميوني، فقرر رحيله في إعارة لنهاية الموسم.